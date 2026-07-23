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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
305
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ЛНЗ зіграв унічию з "Гентом" в історичному матчі в єврокубках

Черкаський ЛНЗ зіграв унічию з бельгійським "Гентом" у першому в своїй історії єврокубковому поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ЛНЗ — "Гент"

ЛНЗ — "Гент" / facebook.com/fclnz

Черкаський ЛНЗ зіграв унічию з бельгійським "Гентом" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся на стадіоні ORLEN ARENA у польському місті Плоцьк та завершився з рахунком 0:0.

Упродовж зустрічі черкаський клуб тричі пробив у площину воріт суперника, але забити не зумів. Бельгійська команда завдала чотири удари в площину воріт, зокрема одного разу влучила в поперечину, але відзначитися також не змогла.

Огляд матчу ЛНЗ — "Гент"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, у Бельгії. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Полісся" вирвало нічию в "Копенгагена" у першому матчі другого раунду відбору Ліги конференцій.

Також ми розповідали, що "Динамо" програло ПАОКу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
305
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