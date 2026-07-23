ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

Із Мессі, Голандом та воротарем Кабо-Верде: ФІФА представила символічну збірну ЧС-2026

Найкращих гравців турніру обрали вболівальники.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Возінья

Возінья / © Associated Press

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила символічну збірну чемпіонату світу-2026, переможцем якого стала Іспанія.

Команда була сформована за версією вболівальників. До її складу увійшли по три гравці збірних Іспанії та Франції, двоє аргентинців, а також по одному представнику Норвегії, Англії та Кабо-Верде.

Зазначимо, що голкіпером символічної збірної турніру фанати обрали воротаря національної команди Кабо-Верде Возінью, який став зіркою соцмереж після матчу групового етапу з Іспанією (0:0).

Завдяки своєму яскравому перфомансу на ЧС-2026 40-річний Возінья став найпопулярнішим голкіпером світу в Instagram — на його сторінку в соцмережі вже підписалися 29,5 млн людей.

Символічна збірна ЧС-2026

Воротар: Возінья (Кабо-Верде).

Захисники: Марк Кукурелья, Педро Порро (обидва — Іспанія), Лісандро Мартінес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франція).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Англія), Майкл Олісе (Франція), Родрі (Іспанія).

Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція), Ерлінг Голанд (Норвегія), Ліонель Мессі (Аргентина).

Символічна збірна ЧС-2026 за версією уболівальників / instagram.com/fifaworldcup

Символічна збірна ЧС-2026 за версією уболівальників / instagram.com/fifaworldcup

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Одразу після фінального матчу ФІФА вручила нагороди найкращим на турнірі. Приз найкращому гравцю ЧС-2026 отримав капітан збірної Іспанії Родрі, а володарем "Золотої бутси" став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, який з 10 голами став найкращим бомбардиром Мундіалю.

Раніше повідомлялося, що ФІФА вирізала Трампа з командного фото збірної Іспанії після перемоги у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.

Крім того, ЧС-2026 побив рекорд загальної відвідуваності в історії Мундіалів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie