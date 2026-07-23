Із Мессі, Голандом та воротарем Кабо-Верде: ФІФА представила символічну збірну ЧС-2026

Возінья / © Associated Press

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила символічну збірну чемпіонату світу-2026, переможцем якого стала Іспанія.

Команда була сформована за версією вболівальників. До її складу увійшли по три гравці збірних Іспанії та Франції, двоє аргентинців, а також по одному представнику Норвегії, Англії та Кабо-Верде.

Зазначимо, що голкіпером символічної збірної турніру фанати обрали воротаря національної команди Кабо-Верде Возінью, який став зіркою соцмереж після матчу групового етапу з Іспанією (0:0).

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Завдяки своєму яскравому перфомансу на ЧС-2026 40-річний Возінья став найпопулярнішим голкіпером світу в Instagram — на його сторінку в соцмережі вже підписалися 29,5 млн людей.

Символічна збірна ЧС-2026

Воротар: Возінья (Кабо-Верде).

Захисники: Марк Кукурелья, Педро Порро (обидва — Іспанія), Лісандро Мартінес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франція).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Англія), Майкл Олісе (Франція), Родрі (Іспанія).

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Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція), Ерлінг Голанд (Норвегія), Ліонель Мессі (Аргентина).

Символічна збірна ЧС-2026 за версією уболівальників / instagram.com/fifaworldcup

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Одразу після фінального матчу ФІФА вручила нагороди найкращим на турнірі. Приз найкращому гравцю ЧС-2026 отримав капітан збірної Іспанії Родрі, а володарем "Золотої бутси" став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, який з 10 голами став найкращим бомбардиром Мундіалю.

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Раніше повідомлялося, що ФІФА вирізала Трампа з командного фото збірної Іспанії після перемоги у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.

Крім того, ЧС-2026 побив рекорд загальної відвідуваності в історії Мундіалів.

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