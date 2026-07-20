- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 508
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026
Леандро Паредес запам'ятався скандальною поведінкою після поразки у вирішальному матчі Мундіалю.
Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес спричинив бійку з гравцями збірної Іспанії Еріком Гарсією та Гаві після фінального матчу чемпіонату світу-2026.
Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.
Однак не всі гравці аргентинської збірної адекватно відреагували на поразку у вирішальному матчі Мундіалю.
Паредес не стримав емоцій і спочатку влаштував бійку з Еріком Гарсією, після чого накинувся ще й на Гаві.
У конфлікт довелося втрутитися навіть головному тренеру "альбіселесте" Ліонелю Скалоні. Наразі невідомо, що саме стало причиною бійки та такої поведінки Паредеса.
Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.
Зазначимо, що бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).
Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.