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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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508
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Зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026

Леандро Паредес запам'ятався скандальною поведінкою після поразки у вирішальному матчі Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Леандро Паредес

Леандро Паредес / © Associated Press

Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес спричинив бійку з гравцями збірної Іспанії Еріком Гарсією та Гаві після фінального матчу чемпіонату світу-2026.

Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Однак не всі гравці аргентинської збірної адекватно відреагували на поразку у вирішальному матчі Мундіалю.

Паредес не стримав емоцій і спочатку влаштував бійку з Еріком Гарсією, після чого накинувся ще й на Гаві.

У конфлікт довелося втрутитися навіть головному тренеру "альбіселесте" Ліонелю Скалоні. Наразі невідомо, що саме стало причиною бійки та такої поведінки Паредеса.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Зазначимо, що бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
508
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