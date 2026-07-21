Мессі опублікував зворушливий допис після поразки у фіналі ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

Реклама

Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку від Іспанії у фінальному матчі чемпіонату світу-2026.

Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Наступного дня після болісної поразки 39-річний Мессі опублікував зворушливий допис на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

"Зараз біль дуже сильний, і знадобиться час, щоб ця рана загоїлася. Але водночас я назавжди збережу в пам'яті все хороше. Матчі, які нам вдалося переламати, віддаючи на полі всі сили, назавжди залишаться частиною історії.

Підтримка всієї країни, а також самовідданість і величезна праця цієї команди знову дозволили нам опинитися серед найкращих збірних світу. Зараз складно оцінити все, чого ми досягли, однак ця команда змогла вийти до двох фіналів чемпіонату світу поспіль.

Від щирого серця дякую кожному за привітання, підтримку та кожне повідомлення. Нам знову вдалося об'єднати всю країну, відчути себе єдиним цілим і разом відчути величезну гордість за те, що ми аргентинці.

Також хочу привітати збірну Іспанії із завоюванням чемпіонського титулу", — написав Мессі.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що тренер збірної Аргентини розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Крім того, зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.

Нагадаємо, бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Реклама

Новини партнерів