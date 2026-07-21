ЧС-2026 побив рекорд загальної відвідуваності в історії Мундіалів

Уболівальники на фіналі ЧС-2026 / © Associated Press

Реклама

Чемпіонат світу-2026 з футболу, який нещодавно завершився у США, Мексиці та Канаді, став найвідвідуванішим у історії проведення Мундіалів.

Про це повідомила Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

Загалом матчі турніру відвідали 6 810 966 уболівальників. Це рекордна відвідуваність серед усіх світових першостей в історії.

Реклама

ЧС-2026 перевершив попередній рекорд з величезним відривом. До цього лідером за загальною відвідуваністю був Мундіаль-1994 в США, коли матчі відвідали 3 587 538 фанатів.

Фінальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка) відвідали 80 663 вболівальники.

Вперше за всю історію проведення чемпіонатів світу в його фінальній частині виступили одразу 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на Мундіалях використовувався формат із 32 командами.

Загалом ЧС-2026 складався з 104 матчів, а сам турнір тривав 39 днів. Це був найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Реклама

Нагадаємо, у фіналі Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу, відібравши титул у аргентинців, які тріумфували на попередньому Мундіалі-2022 у Катарі.

Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що названо найкращого гравця ЧС-2026 з футболу.

Реклама

Також ми розповідали, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Крім того, зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.

Новини партнерів