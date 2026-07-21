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Полісся — Копенгаген: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги конференцій
Житомирський клуб позмагається за вихід до третього етапу відбору Ліги конференцій з 16-разовим чемпіоном Данії.
У четвер, 23 липня, житомирське "Полісся" позмагається з данським "Копенгагеном" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице на стадіоні "Кошицька футбольна арена". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Минулого сезону "Полісся" стало бронзовим призером УПЛ, а "Копенгаген" фінішував сьомим у чемпіонаті Данії, але виграв плейоф за вихід до єврокубків.
Зазначимо, що "Копенгаген" є 16-разовим чемпіоном Данії. Він утримує абсолютний національний рекорд за кількістю здобутих чемпіонських титулів.
Прогноз букмекерів на матч Полісся — Копенгаген
Фаворитом першого матчу букмекери вважають "Копенгаген". На перемогу данського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,81. Нічия — 3,60. Виграш житомирців — 4,20.
На прохід "Копенгагена" до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,28. Підсумковий успіх команди Руслана Ротаня — 3,50.
Матч-відповідь відбудеться у середу, 29 липня, у Данії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія), а переможений завершить виступи в єврокубках.
Рнаіше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.