Полісся — Копенгаген: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги конференцій

"Полісся" / facebook.com/fcpolissya

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У четвер, 23 липня, житомирське "Полісся" позмагається з данським "Копенгагеном" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице на стадіоні "Кошицька футбольна арена". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Минулого сезону "Полісся" стало бронзовим призером УПЛ, а "Копенгаген" фінішував сьомим у чемпіонаті Данії, але виграв плейоф за вихід до єврокубків.

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Зазначимо, що "Копенгаген" є 16-разовим чемпіоном Данії. Він утримує абсолютний національний рекорд за кількістю здобутих чемпіонських титулів.

Прогноз букмекерів на матч Полісся — Копенгаген

Фаворитом першого матчу букмекери вважають "Копенгаген". На перемогу данського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,81. Нічия — 3,60. Виграш житомирців — 4,20.

На прохід "Копенгагена" до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,28. Підсумковий успіх команди Руслана Ротаня — 3,50.

Матч-відповідь відбудеться у середу, 29 липня, у Данії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

Рнаіше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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