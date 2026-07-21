ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Динамо — ПАОК: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Кияни спробують пройти другого суперника на шляху до основної стадії єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 23 липня, київське "Динамо" зіграє з грецьким ПАОКом в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському місті Люблін, на стадіоні "Арена Люблін". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Минулого сезону "Динамо" стало володарем Кубка України, а ПАОК став бронзовим призером чемпіонату Греції.

Прогноз букмекерів на матч Динамо — ПАОК

Фаворитом першого поєдинку букмекери називають ПАОК. На перемогу грецького клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия — 3,40. Виграш киян — 2,90.

Що стосується підсумку двоматчевого протистояння, то тут аналітики також віддають перевагу ПАОКу, приймаючи ставки на його прохід до наступної стадії з коефіцієнтом 1,62. Підсумковий успіх "Динамо" — 2,25.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, у Греції. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie