Сирського можуть замінити: в ОП відповіли на чутки про відставку головкома

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський активно спілкується з командирами різних рівнів на тлі можливих кадрових рішень, однак остаточного рішення щодо головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського наразі немає.

Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу.

Питання про можливу заміну головкома порушили на тлі кадрових перестановок у владі та протестів, учасники яких, зокрема, вимагали відставки Сирського. Західні медіа також повідомляли, що Зеленський нібито може найближчим часом ухвалити відповідне рішення.

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Подоляк зазначив, що поки не готовий говорити про конкретні плани президента щодо головнокомандувача. За його словами, Зеленський проводить консультації та прагне отримати відповіді на питання, які виникли в суспільстві.

«Протестні настрої навіть під час тяжкої війни — це ознака демократичності держави. Це нормально, коли люди, не розуміючи певних процесів, хочуть отримати відповіді. Президент готовий надати ці відповіді, але йому потрібні консультації», — заявив радник ОП.

За словами Подоляка, глава держави хоче уникнути конфліктів між Міністерством оборони та Генеральним штабом. Натомість президент очікує синхронізації їхньої роботи та швидшого ухвалення рішень.

Йдеться, зокрема, про реалізацію домовленостей із партнерами, постачання і закупівлю зброї, створення спільних оборонних підприємств, а також виробництво протиракетних систем та інших технологічних рішень.

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«Щодо кадрових рішень з погляду оперативного реагування на те, що відбувається сьогодні у цій війні, президент активно спілкується з командирами на різних рівнях — і на бригадному, і на рівні Генерального штабу», — зазначив Подоляк.

Він додав, що Зеленський прагне сформувати максимально ефективну систему управління, яка дасть змогу продовжувати переносити війну на територію Росії та покращити військову співпрацю України з міжнародними партнерами.

Заміна Сирського: що відомо

Раніше Financial Times повідомило, що Володимир Зеленський проводив закриті зустрічі з командирами, яких можуть розглядати як кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ. За даними видання, кадрове рішення можливе лише за наявності претендента, здатного забезпечити безперервне управління військами на фронті протяжністю понад 1200 кілометрів.

Bloomberg із посиланням на джерела назвало одним із найімовірніших кандидатів командувача Об’єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого. Водночас у переліку можливих претендентів нібито є 11 військових.

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Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин водночас закликав не очікувати термінових кадрових рішень і призначень у ЗСУ.

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