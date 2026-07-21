"Його долю вирішено": The Guardian дізналося, що чекає на Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський найближчим часом може втратити свою посаду. Джерела у Збройних силах підтверджують неминучість кадрових змін на тлі протестів.

Про це повідомило The Guardian.

Очікується, що Сирський найближчим часом може залишити посаду. Це відбувається на тлі припущень, що президент України Володимир Зеленський пішов на поступки протестувальникам і готує кадрові зміни у найвищому військовому керівництві.

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Одне з джерел видання у ЗСУ заявило, що відставка Сирського вже фактично вирішена.

«Його долю вирішено. Питання в тому, хто його замінить. Є кілька важливих вимог. Людина має бути відомою і популярною, щоб усі аплодували», — сказало джерело.

Водночас, за словами співрозмовника, потенційний наступник не повинен мати явних політичних амбіцій, аби не перетворитися на конкурента для президента.

«Але вона (людина — ред.) також не повинна мати відкритих політичних амбіцій, щоб не створити нового суперника. Це має бути досвідчений військовий, який слухає президента і робить те, що той хоче«, — додало джерело.

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Видання нагадало, що напередодні Зеленський зустрівся з кількома військовими, яких розглядають як можливих претендентів на посаду головнокомандувача ЗСУ. Серед них був Михайло Драпатий — командувач Об’єднаних сил України. Він здобув додаткову популярність після того, як 2014 року на танку прорвав проросійську блокаду під час першої спроби Росії захопити Маріуполь.

У зустрічах із представниками вищого військового керівництва також брав участь Євгеній Хмара, якого Зеленський призначив в. о. міністра оборони. Водночас поки що невідомо, чи повернуть Михайла Федорова на його попередню посаду — це є однією з ключових вимог протестувальників — або ж запропонують йому іншу посаду в уряді.

Нагадаємо, активісти та ветерани, зокрема Дмитро Козятинський і Масі Найєм, дали Зеленському час до 24 липня на кадрові рішення через відставку Федорова. Вони вимагають звільнити Сирського та повернути Федорова на посаду міністра, попередивши про початок безстрокових протестів у разі невиконання цих вимог.

Видання Bloomberg повідомило, що Сирський може найближчими днями залишити посаду, хоча остаточного рішення ще немає. У списку можливих кандидатів на посаду головкома ЗСУ розглядають 11 осіб, зокрема Драпатого, тоді як Офіс президента називає звільнення Сирського малоймовірним.

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