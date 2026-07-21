У Чернігові пенсіонера звинуватили у крадіжці ковбаси в "АТБ": що вирішив суд

Суд у Чернігові виправдав пенсіонера за звинуваченням у крадіжці ковбаси / © www.freepik.com/free-photo

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У Чернігові суд закрив справу щодо місцевого пенсіонера, якого працівники супермаркету «АТБ» та правоохоронці звинуватили у викраденні палиці ковбаси. Чоловік довів у суді, що лише мацав товар на полиці, аби зрозуміти, чи зможе його прожувати.

Про це йдеться у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Суд за палицю «Дрогобицької»

Згідно з протоколом поліції, інцидент стався 15 лютого 2026 року в магазині «АТБ». Правоохоронці стверджували, що пенсіонер таємно викрав з полиці ковбасу «Дрогобицька» вартістю 207 грн 90 коп.

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На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна).

«Купив тільки хлібці»: версія пенсіонера

У судовому засіданні обвинувачений категорично заперечив свою провину. Він пояснив, що дійсно приходив до супермаркету і розглядав товар, однак ковбасу в кишеню не клав і поза касою не виносив.

«У мене немає зубів, тому я мацав ковбасу, щоб зрозуміти, чи м`яка вона. Напередодні я теж був у магазині і мацав її, але купив лише булочку та хлібці. Наступного дня побачив іншу ковбасу, помацав, але знов купив тільки хлібці. Коли ж прийшов 17 лютого, мені сказали, що я вкрав ковбасу, і викликали поліцію», — розповів пенсіонер у суді.

Що вирішив суд

Дослідивши відеозапис із камер спостереження, суд встановив, що на кадрах зафіксовано лише те, як чоловік роздивляється товар на полицях, бере його до рук і кладе назад на місце.

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На відео відсутній факт ховання ковбаси до кишені чи виходу з магазину без оплати товару. Пояснення пенсіонера про те, що він лише оцінював товар на дотик, поліція та адміністрація магазину спростувати не змогли.

Сам собою протокол про адмінправопорушення не є імперативним доказом вини, якщо він не підтверджений іншими беззаперечними доказами.

Суддя зазначила, що суд не має права перебирати на себе функції обвинувачення та самостійно шукати докази винуватості. Pозгляд справи закрили за відсутністю в діях пенсіонера складу адміністративного правопорушення.

Раніше повідомлялося, що на Франківщині чоловік викрав у своєї колишньої вчительки майже 1,5 млн грн.

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