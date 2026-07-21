Шерон Стоун після інсульту зробила ризикований крок всупереч лікарям й шокувала наслідками

Шерон Стоун / © Associated Press

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Голлівудська акторка Шерон Стоун приголомшила зізнанням про боротьбу за життя після перенесеного інсульту.

Зірка, яка пережила крововилив у мозок 2001 року, зізналася, що багато років приймала призначені лікарями препарати. Втім, торік у вересні вона вирішила відмовитися від одного з них, попри категоричні застереження медиків. Про це акторка розповіла в інтерв’ю Variety.

За словами Стоун, лікарі були переконані, що вона не зможе припинити лікування, однак знаменитість вирішила ризикнути заради повернення до повноцінного життя. Водночас цей крок виявився надзвичайно важким.

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«Вони сказали: „Ти не можеш припинити. Ти ніколи не зможеш припинити“. Я така: „Я припиняю“. Це було дуже важко. Мене нудило, як собаку, чотири з половиною місяці. Я просто думала: „Я хочу повернути своє життя“, — пригадала акторка.

Шерон Стоун / © Associated Press

Після цього Стоун вирішила кардинально змінити спосіб життя та відмовилася ще й від вживання канабісу. За її словами, перший місяць після цього також супроводжувався поганим самопочуттям. Акторка пояснила, що на таке рішення її підштовхнули рекомендації лікаря-невролога, який попередив про можливі серйозні наслідки для здоров’я.

Попри складний період, Шерон Стоун поступово повернулася до активного життя. Останніми роками вона багато часу присвячує живопису — її роботи експонують і продають у галереях різних країн. Крім того, цього літа знаменитість уперше за 33 роки знову вийшла на подіум. Водночас зірка продовжує акторську кар’єру.

Нагадаємо, нещодавно відомий танцівник Олександр Гарбарчук помер внаслідок важкої хвороби. Співачка Руслана, з якою він здобув перемогу на «Євробаченні» зробила болісне зізнання.

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