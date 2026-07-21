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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1031
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Жіночого лікаря" Ісаєнко заговорив про почуття до партнерок після інтимних сцен у кіно

Актор пояснив, чи може любов у фільмах перерости у справжні почуття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Український актор Андрій Ісаєнко відверто розповів, чи можливе кохання між партнерами на знімальному майданчику та пояснив, чим екранні поцілунки відрізняються від справжніх.

Артист зізнався, що романтичні сцени в кіно мають зовсім іншу природу, ніж може здатися глядачам. За його словами, зовні вони можуть виглядати переконливо, однак за кадром усе підпорядковано професії. Актори зосереджені не на почуттях, а на технічних деталях знімання. Вони контролюють кожен рух, стежать за світлом, камерами та партнерами по сцені. Саме тому місця для справжньої пристрасті майже не залишається.

«Авжеж відрізняється. Пристрасті не буде», — каже Андрій під час розмови зі Славою Дьоміним.

Андрій Ісаєнко

Андрій Ісаєнко

Ісаєнко також поділився історією зі знімань першого повнометражного фільму, режисеркою якого стала його дружина. У стрічці він грав разом із близькою подругою Анастасією Карпенко, і за сюжетом вони мали виконати любовну сцену. Актор зізнався, що сприймав цей епізод винятково як частину роботи. Ба більше, саме дружина звернула увагу, що він цілує партнерку надто обережно, і попросила зробити сцену більш переконливою.

«Коли камер багато, ти не включаєшся абсолютно туди. Ти маєш не перекрити, ти маєш слідкувати за стількома речами, що в тебе немає часу про це думати», — сказав він.

Андрій Ісаєнко з сім’єю / © instagram.com/isaenko_andrii

Андрій Ісаєнко з сім’єю / © instagram.com/isaenko_andrii

На думку актора, саме через таку концентрацію на процесі закохатися в партнерку безпосередньо під час знімань украй непросто. У центрі уваги перебувають не емоції, а завдання режисера, робота операторів і бажання зробити вдалий дубль.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Ісаєнко розсекретив свої заробітки та скільки він отримує за знімальний день.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1031
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