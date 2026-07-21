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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
2 хв

EL Кравчук та Марія Бурмака показали, як змінилися за 27 років, і зробили несподівану заяву

Зірки заінтригували дечим особливим.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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EL Кравчук та Марія Бурмака

EL Кравчук та Марія Бурмака / © instagram.com/el.kravchuk

Українські артисти EL Кравчук та Марія Бурмака заінтригували спільним проєктом, а також показали шанувальникам архівне фото 27-річної давнини та свіже селфі, яке одразу викликало хвилю обговорень у соцмережах.

49-річний EL Кравчук днями зустрівся зі своєю колегою Марією Бурмакою. Артисти зробили спільне селфі та поділилися ним в Instagram. Згодом співачка створила колаж, поєднавши новий кадр із архівним фото, зробленим ще наприкінці 1990-х. Різниця між знімками — майже три десятиліття. Саме це й стало головною темою для обговорення серед підписників. А ще — несподіваний натяк на майбутню співпрацю.

«Не пройшло і 27 років дружби, як ми вирішили щось зробити разом із EL Кравчуком. Як ви думаєте, що? І чи сильно ми помінялися?»— Бурмака не стала розкривати всіх деталей, але залишила інтригуючий допис.

EL Кравчук та Марія Бурмака / © instagram.com/el.kravchuk

EL Кравчук та Марія Бурмака / © instagram.com/el.kravchuk

Підписники артистів одразу взялися порівнювати фото та ділитися враженнями. Багато хто зазначив, що з роками співаки не втратили харизми, а навпаки — мають ще більш впевнений і яскравий вигляд. У коментарях також припускають, що йдеться про спільну пісню, кліп або концертний номер, адже обидва виконавці давно не анонсували дуетів.

Артисти знайомі ще від кінця 1990-х, коли активно виступали на одних сценах та брали участь у великих музичних фестивалях. За словами Бурмаки, їхня дружба триває вже 27 років, однак ідея зробити щось спільне з’явилася лише тепер.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук насмішив сваркою з подругою Могилевською та яка вона поза сценою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
388
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