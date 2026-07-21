Чи продовжить Британія підтримку України: що заявив новий міністр оборони

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг / © UK Parliament

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Велика Британія отримала нового міністра оборони. Одразу після свого призначення на посаду британський посадовець зробив першу офіційну заяву, у якій окреслив ключові пріоритети роботи та окремо згадав про подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Sky News.

Хто став міністром оборони Великої Британії

Міністром оборони Великої Британії став Вес Стрітінг — британський політик-лейборист.

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Новопризначений урядовець наголосив, що його головним завданням стане належне забезпечення збройних сил країни всіма необхідними ресурсами для підтримання оборонного потенціалу.

Крім того, він запевнив у збереженні непохитного курсу на співпрацю з міжнародними партнерами.

Окремо він запевнив у продовженні підтримки України:

«Забезпечення безпеки нашої країни — першочерговий обов’язок уряду. Для мене велика честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами і будемо твердо стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною», — заявив він.

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Вес Стрітінг замінив на цій посаді ексофіцера армії Дена Джарвіса, який обійняв цю посаду тимчасово після відставки Джона Хілі.

Про Веса Стрітінга відомо, що він виріс у складних умовах в лондонському Іст-Енді, навчався історії в Кембриджському університеті, а у 2008–2010 роках очолював Національний союз студентів. Також Стрітінг працював у правозахисній ЛГБТ-організації Stonewall та був муніципальним депутатом лондонського бюро Редбридж.

У 2015 році його вперше обрали до британського парламенту від округу Північний Ілфорд, а на виборах 2017 року він переобрався зі значно більшою перевагою. З 2020 року політик обіймав низку посад у тіньовому кабінеті Лейбористської партії, зокрема був тіньовим молодшим міністром шкіл, тіньовим міністром з питань дитячої бідності, а згодом — тіньовим міністром охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Після перемоги лейбористів на виборах у липні 2024 року Стрітінг увійшов до уряду Кіра Стармера як міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення. Цю посаду він обіймав до 14 травня 2026 року, коли подав у відставку на тлі результатів партії на місцевих виборах.

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Що відомо про нового прем’єра Великої Британії

Нагадаємо, Букінгемський палац офіційно підтвердив призначення Енді Бернема новим прем’єр-міністром Великої Британії. Під час аудієнції король Чарльз III доручив йому сформувати новий уряд країни, і політик прийняв цю пропозицію, офіційно обійнявши посаду.

Перед цим попередній очільник уряду Кір Стармер виступив із прощальною промовою та заявив про свою відставку. Він підсумував результати роботи на посаді, зокрема, згадавши зміцнення Лейбористської партії, соціальні та економічні досягнення, скорочення імміграції, посилення оборони та підтримку України.

На конференції Лейбористської партії Великої Британії 17 липня офіційно оголосили нового лідера — Енді Бернема, який замінить Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра країни. Колишній мер Манчестера став єдиним претендентом після відставки Стармера, здобувши підтримку 379 депутатів. Для повернення у велику політику Бернем здобув перемогу на довиборах до Палати громад у червні.

У своєму виступі Бернем заявив про намір об’єднати партію, сформувати уряд із представників різних її течій та зосередитися на децентралізації влади. Очікується, що новий уряд збереже курс попередників щодо підтримки України, адже політик від початку повномасштабного вторгнення послідовно відстоює українські інтереси, ініціює гуманітарні та соціальні програми для біженців і розвиває співпрацю з українськими містами.

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