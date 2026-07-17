У Британії буде новий прем'єр: що він казав про Україну

Енді Бернем / © Associated Press

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На конференції керівної Лейбористської партії Великої Британії 17 липня офіційно оголосили нового лідера політичної сили. Ним став Енді Бернем, який уже 20 липня змінить Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією видання, Бернем фактично був єдиним претендентом на посаду керівника партії після того, як Кір Стармер минулого місяця оголосив про відставку.

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Під час конференції було повідомлено, що кандидатуру колишнього мера Манчестера підтримали 379 депутатів, тоді як жоден інший потенційний кандидат не зміг набрати необхідної кількості номінацій для участі у внутрішньопартійних виборах.

Енді Бернем раніше був депутатом британського парламенту та членом уряду, однак протягом останніх років обіймав посаду мера Великого Манчестера. Після падіння рейтингу Кіра Стармера та невдалих для лейбористів місцевих виборів його почали розглядати як одного з головних претендентів на посаду очільника уряду.

Для цього Бернем повернувся до національної політики, здобувши перемогу на довиборах до Палати громад у червні, де переміг кандидата від опозиційної партії Reform UK. Уже за кілька днів після цього Кір Стармер подав у відставку, відкривши шлях для зміни керівництва уряду.

Під час виступу після обрання Бернем заявив, що має намір покласти край внутрішнім суперечкам у Лейбористській партії та сформувати уряд із представників різних її течій. Серед пріоритетів майбутнього кабінету він назвав подальшу децентралізацію влади та передавання більшої кількості повноважень місцевим органам самоврядування.

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Як зазначає «Радіо Свобода», очікується, що новий уряд Енді Бернема збереже курс своїх попередників щодо підтримки України.

Енді Бернем і Україна: що відомо

Енді Бернем від початку повномасштабного вторгнення Росії послідовно підтримує Україну та бере участь у гуманітарних ініціативах.

Уже 26 лютого 2022 року тодішній мер Великого Манчестера звернувся з листом до українських мерів, висловивши солідарність з українським народом. У березні того ж року він підтримав кампанію Манчестерського університету зі збору коштів на медичну допомогу Україні, а також зустрівся з волонтерами Українського культурного центру Великого Манчестера, які допомагали українським переселенцям.

2024 року Бернем підтвердив, що Великий Манчестер підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно», а також підтримав визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Політик є співзасновником міжнародної UNBROKEN Cities Network, створеної разом із мером Львова Андрієм Садовим та керівництвом Ліверпульського міського регіону для підтримки української програми реабілітації UNBROKEN. 2026 року він приймав у Манчестері делегацію мерів Львова та Бучі, з якими обговорив співпрацю між містами та підтримку України.

Крім того, Бернем став одним із ініціаторів програми United for Ukraine, яка допомагає українцям у Великій Британії знайти роботу, пройти мовні курси та отримати підтримку з житлом і соціальною адаптацією.

Під час виборчої кампанії Енді Бернем нагадував про свою позицію щодо Росії та України. Він написав у соцмережі Х: «Просто щоб зафіксувати: я виступав проти російського вторгнення в Крим 2014 року, я закликав ФІФА забрати в Росії право проводити чемпіонат світу з футболу 2018-го, я рішуче підтримував Україну та її мерів від 2022 року, і я вважаю, що близькість британських правих до Путіна є ризиком для національної безпеки».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня анонсував свою відставку з посади.

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Напередодні, 16 липня, Стармер здійснив свій фінальний візит до України перед відставкою і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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