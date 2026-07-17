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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

Кондиціонер більше не потрібен: секрети охолодження, які врятують вас цього літа

Коли позначка термометра невблаганно повзе до 40 градусів, а кондиціонер недоступний, на допомогу приходять геніальні й неочевидні хитрощі японців, які дозволяють миттєво охолодити тіло та врятуватися від теплового удару.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Спека

Японці вигадали, як вижити у спеку без кондиціонера / © www.freepik.com/free-photo

Щоб легше переносити спеку й шалену вологість, мешканці Японії масово використовують спеціальні охолоджувальні аксесуари, косметику та особливе літнє меню. Їхній комплексний підхід дозволяє зберігати бадьорість і рятує від теплових ударів навіть тоді, коли стовпчики термометрів стрімко наближаються до 40-градусної позначки.

Про місцеві методи боротьби зі спекою пише Japan Experience.

Крижана косметика та портативний вітерець

Замість того, щоб постійно сидіти під вентилятором, японці носять прохолоду з собою. Справжнім хітом там є охолоджувальні вологі серветки та спеціальні спреї для тіла з екстрактами м’яти чи евкаліпта, які дарують миттєве відчуття свіжості на шкірі. Також популярними є багаторазові пакети з льодом, які можна придбати в аптеках і заздалегідь заморозити вдома.

Крім того, вулицями неможливо пройти і не помітити людей з кишеньковими вентиляторами, які стали не лише порятунком, а й модним аксесуаром серед молоді. Старше ж покоління надає перевагу традиційним складаним віялам з бамбука та паперу, які дуже зручно постійно носити в сумці.

Лікувальна вода та захист від палючого сонця

Для підтримки водного балансу в Японії п’ють не просто воду, а спеціальні напої з маркуванням FOSHU (їжа для певного медичного використання). Такі збагачені мінералами рідини ефективно борються з літньою втомою та анемією. Щоб напій залишався крижаним весь день, місцеві жителі масово користуються якісними термопляшками.

Для захисту від сонця японці обов’язково використовують креми з індексом SPF не менше 30 та ретельно оновлюють їх кожні дві години. А на вулицях досі можна зустріти людей із традиційними парасольками з промасленого паперу, які чудово блокують ультрафіолет.

Холодна локшина замість гарячих супів

У найспекотніші дні японці кардинально змінюють свій раціон і повністю відмовляються від важкої гарячої їжі. Головним хітом літнього меню стає сомен — надзвичайно тонка пшенична локшина, яку подають крижаною разом із соєвим соусом. Не меншою популярністю користується хіясі тюка — охолоджена китайська локшина зі свіжими овочами.

А на десерт місцеві рятуються традиційним какігорі — знаменитим японським морозивом. Ця надзвичайно легка страва складається з подрібненого льоду, щедро политого різноманітними фруктовими сиропами.

Нагадаємо, вчені знайшли простий спосіб охолодити будинок без кондиціонера. Звичайний йогурт може стати несподіваним помічником у боротьбі зі спекою. Дослідники стверджують, що нанесення його на зовнішній бік вікон за певних умов здатне знизити температуру в будинку до 3,5°C.

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Дата публікації
Кількість переглядів
268
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