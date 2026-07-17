Росіяни прориваються до Куп’янська: Сирський розкрив, що відбувається в місті

Олександр Сирський на Харківщині / © Олександр Сирський

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Російські війська продовжують штурмові дії в напрямку Куп’янська на Харківщині, використовуючи тактику малих піхотних груп, які намагаються проникнути до міської забудови.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі за підсумками робочої поїздки на фронт.

За словами Сирського, він працював із командуванням угруповань військ, 10-го армійського корпусу, а також командирами частин і підрозділів, які виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку. Під час наради військові детально проаналізували оперативну обстановку та визначили подальші кроки для покращення ситуації в районі Куп’янська.

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Головнокомандувач наголосив, що противник не припиняє атак, застосовуючи невеликі піхотні групи, які намагаються закріпитися в міській забудові. У відповідь українські Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, виявляють і знищують такі групи, поступово витісняючи окупантів із районів, де вони ще зберігають свою присутність.

Сирський також зазначив ефективну взаємодію всіх складників Сил оборони, задіяних на цьому напрямку. За його словами, саме скоординовані дії підрозділів дозволяють своєчасно виявляти противника та завдавати йому втрат.

Окрему увагу під час поїздки було приділено потребам військових підрозділів. Головнокомандувач повідомив, що ухвалив рішення щодо додаткового посилення українських військ. Пріоритетом визначено забезпечення підрозділів засобами вогневого ураження, насамперед ударними безпілотними комплексами.

Підсумовуючи результати роботи, Сирський зазначив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, однак українські військовослужбовці утримують позиції, зберігають високий бойовий дух і щодня завдають втрат російським окупаційним військам.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни намагаються проникати до Куп’янська з півночі, зокрема з напрямку Дворічної, рухаючись через труби, зарослі лісосмуги та поля. Для переправи через річку Оскіл вони використовували човни.

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