Россияне прорываются к Купянску: Сырский рассказал, что происходит в городе

Александр Сырский в Харьковской области / © Александр Сырский

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Российские войска продолжают штурмовые действия в направлении Купянска в Харьковской области, применяя тактику небольших пехотных групп, которые пытаются проникнуть в городскую застройку.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки на фронт.

По словам Сирского, он работал с командованием группировок войск, 10-го армейского корпуса, а также с командирами частей и подразделений, выполняющих боевые задачи на Купянском направлении. В ходе совещания военные подробно проанализировали оперативную обстановку и определили дальнейшие шаги по улучшению ситуации в районе Купянска.

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Главнокомандующий подчеркнул, что противник не прекращает атаки, задействуя небольшие пехотные группы, которые пытаются закрепиться в городской застройке. В ответ украинские Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, выявляют и уничтожают такие группы, постепенно вытесняя оккупантов из районов, где они еще сохраняют свое присутствие.

Сырский также отметил эффективное взаимодействие всех компонентов Сил обороны, задействованных на этом направлении. По его словам, именно скоординированные действия подразделений позволяют своевременно обнаруживать противника и наносить ему потери.

В ходе поездки особое внимание было уделено потребностям воинских подразделений. Главнокомандующий сообщил, что принял решение о дополнительном усилении украинских войск. Приоритетом определено обеспечение подразделений средствами огневого поражения, прежде всего ударными беспилотными комплексами.

Подводя итоги работы, Сырский отметил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной, однако украинские военнослужащие удерживают позиции, сохраняют высокий боевой дух и ежедневно наносят потери российским оккупационным войскам.

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Напомним, ранее сообщалось, что россияне пытаются проникнуть в Купянск с севера, в частности со стороны Двуречной, продвигаясь через трубы, заросшие лесополосы и поля. Для переправы через реку Оскил оккупанты использовали лодки.

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