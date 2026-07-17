Жуткие взрывы, люди гибнут на улицах и пожары: Россия взялась терроризировать еще один областной центр Украины

В Одессе уже трое погибших. Среди них — волонтер Красного Креста, которая в одиночку воспитывала троих детей. Еще как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Российские войска жестоко терроризируют город уже несколько дней подряд. Накануне

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Из-за постоянных российских обстрелов в Одессе уже трое погибших. Среди них — волонтер Красного Креста, которая в одиночку воспитывала троих детей. Еще как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Российские войска жестоко терроризируют город уже несколько дней подряд. Накануне вечером оккупанты нанесли удар управляемой авиационной ракетой по жилому дому и расположенному неподалеку скверу. А утром город вновь проснулся от сильных взрывов, которые не прекращались и днем.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Россияне обстреливают Одессу: что известно о последствиях

Утро в Одессе в очередной раз началось с тревожных сирен и громких взрывов. Российские самолеты тактической авиации вновь подвергли областной центр массированной атаке. Спасатели ГСЧС немедленно выехали на ликвидацию пожаров.

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Александр Колосюк, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области: «Враг нанес очередной ракетный удар по Одесской области. В результате этого удара произошло разрушение здания станции технического обслуживания (СТО). Там мгновенно вспыхнул пожар, и огонь быстро охватил расположенные рядом автомобили. К счастью, на этот раз погибших и пострадавших на месте нет».

А вот в результате коварного вражеского удара, нанесенного накануне, в городе официально зафиксированы двое погибших и десять пострадавших граждан. В тот вечер на Одессу с самолетов были выпущены сразу три управляемые авиационные ракеты, и уже через двадцать минут раздался мощный взрыв в густонаселенном жилом районе.

Артем, одессит, пострадавший от российской атаки: «Услышал резкий свист, потом раздался мощный взрыв, и вокруг в мгновение ока вылетели окна и все остальное. Я сразу выбежал на улицу и увидел там женщину, которая была вся в крови. Сразу вызвал ей скорую помощь. Меня самого также ранило осколками, поэтому меня отвезли в больницу, оказали первую необходимую медицинскую помощь и потом отпустили домой».

Анатолий, сосед пострадавшей семьи (очевидец событий): «У меня жена от взрывной волны просто с кровати упала на пол. У нас в подъезде входную дверь заклинило намертво. Сам взрыв произошел вон там — там на улице лежал один убитый мужчина».

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В домах поблизости не осталось ни одного целого окна, говорит Лилия. Большинство пострадавших горожан получили травмы именно от острых осколков стекла, которые при взрыве разлетелись вокруг с невероятной скоростью.

Лилия, одесситка, пострадавшая от российского обстрела: «Мы как раз легли отдыхать, когда сын внезапно увидел в окне летящую ракету. Он бросился к двери, и в этот момент раздался взрыв — это длилось долю секунды. Дверь в квартире сразу заклинило. Мой сын пострадал — ему осколками стекла порезало лицо и ноги. Но мы, слава Богу, все остались живы и целы, единственное — это сильные разрушения всей нашей квартиры».

Удар по скверу и церкви

В самом эпицентре взрыва российской ракеты оказался местный сквер, где в это вечернее время как раз гуляла женщина с маленькими детьми. Оба ребенка получили ранения и в настоящее время находятся под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

С самого раннего утра коммунальные службы и волонтеры устраняют последствия удара в сквере — слышны непрерывные звуки распиливания поваленных деревьев. В плотном асфальте зияют глубокие воронки, многие деревья полностью сгорели, а вокруг — оборванные линии электропередач.

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Вражеская взрывная волна обладала настолько разрушительной силой, что в здании церкви, расположенной по соседству, полностью выбило прочные окна вместе с деревянными рамами.

Денис Сердиченко, пастор пострадавшей церкви: «Из обычных людей у нас никто не пострадал. Пострадал только наш охранник — ему стеклом порезало ноги. Мы как раз в эти дни проводили детский лагерь при церкви, и сегодня должен был быть наш последний, заключительный день. Несмотря на разрушения, мы совместно решили не отменять этот лагерь. Мы категорически не хотим, чтобы враг или кто-то другой подло украл у наших детей их счастливое детство».

Разрушенный волонтерский центр и атака на порты

От ракетного удара существенно пострадал и известный благотворительный фонд, который непрерывно работает в Одессе уже три десятка лет. Чтобы помочь тем, кто сам привык ежедневно приходить на помощь другим, сегодня утром собрались и пришли десятки неравнодушных одесситов.

Наталья Терехова, представитель БФ «Добрий Самарянин»: «Наши палатки и специальные домики, в которых мы постоянно храним все самое необходимое для оказания помощи людям, сильно пострадали от взрыва. Сейчас мы детально оцениваем ущерб и принимаем волонтеров, которые сплоченно приходят на помощь с шести часов утра. Также серьезно пострадали автомобили, на которых мы ежедневно выполняем наши гуманитарные миссии — это и машины для эвакуации населения, и капелланские автомобили».

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Массированные ракетно-дроновые атаки на Одесскую область не прекращаются уже целую неделю. Практически каждый день в результате жестоких вражеских обстрелов гибнут мирные жители и возникают масштабные пожары.

По официальным оценкам военной администрации, российские террористы целенаправленно стремятся полностью разрушить местные порты и любой ценой остановить работу украинского зернового коридора. Особенно сейчас, когда по этому морскому маршруту из Одесской области как раз активно пошли первые суда с новым урожаем пшеницы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Вышла с детьми в сквер и ПОГИБЛА! ЖУТКИЙ ОБСТРЕЛ унес ЖИЗНЬ МАМЫ В ОДЕССЕ!

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