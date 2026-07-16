Последствия атаки на Одессу / © Суспільне

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Очередная атака на портовую инфраструктуру Одесской области. Вечером российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами Х-22. В настоящее время выясняются все последствия очередного военного преступления. Массированные обстрелы области продолжаются уже пятые сутки подряд. В Одессе сегодня объявлен день траура — горожане чтят память погибших в результате атаки, которая накануне унесла жизни трёх человек, ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Россия атакует Одесскую область уже 5 суток подряд

Два мощных взрыва прогремели в городе, когда одесситы ещё спали. Российские террористы атаковали местный порт, однако дроны и ракеты попали и в жилые кварталы.

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Вот возле этого разрушенного многоэтажного дома погибли сразу трое человек. Утром женщина спокойно спускалась по дорожке к морю, и её убил острый осколок ракеты. На верхней террасе дома рабочий утеплял фасад — мужчина так и погиб на высоте. Еще одно тело после завершения атаки спасатели нашли непосредственно возле дома.

Семья Хафизовых чудом осталась в живых в этой адской ситуации. Их квартира находится всего в пяти метрах от эпицентра ракетного удара. Люди признаются, что просто физически не успели вовремя среагировать на сигнал воздушной тревоги.

Вероника Хафизова, одесситка, пострадавшая от российского нападения: «Мы были дома, спали, и наши дети тоже спали. Проснулись уже от самого страшного взрыва. Всё мгновенно начало сыпаться на нас, было слышно, как сверху массово падает разбитое стекло».

Ренат Хафизов, одессит, пострадавший от российской атаки: «На этот раз всё произошло буквально в мгновение ока. Я проснулся примерно в 6:50 утра, была объявлена тревога — и сразу же раздался взрыв. Всё произошло внезапно, очень быстро, мы бы в принципе ничего не успели сделать. Ну, страшно сначала не было — просто адреналин зашкаливал. Первая мысль — все ли наши целы и невредимы. Детей мы сразу собрали и спустили вниз в безопасное место, а уже потом начали осматривать повреждения квартиры».

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Военные преступники РФ полностью разрушили котельную жилого дома и практически полностью уничтожили весь верхний этаж. От взрывной волны пострадали и соседние дома. Люди рассказывают, что, хотя надежное бомбоубежище расположено прямо через дорогу, при такой скорости прилета они просто не успели бы добраться до него вовремя.

Реактивный «Шахед» и парализованная работа районного суда

В соседних жилых домах почти не осталось уцелевших окон. С самого раннего утра на месте происшествия работают коммунальщики — они расчищают завалы, собирают острые обломки металлической крыши, из-за чего автомобильное движение по этой дороге пришлось полностью перекрыть. Первые этажи зданий пострадали от обломков сильнее всего, хотя местами на верхних этажах стекло чудом уцелело.

Второй вражеский удар по городу — это попадание нового реактивного «Шахеда». Оно произошло в нескольких километрах от первого места попадания. Дрон частично разрушил нежилое помещение, а острыми осколками повредил газовую трубу, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Из-за утреннего обстрела и повреждения здания один из районных судов Одессы был вынужден полностью приостановить свою работу.

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Вадим Киселев, и.о. председателя пострадавшего районного суда: «Все повреждения вы прекрасно видите на месте происшествия. То есть сегодня фактически вся работа суда полностью парализована, мы физически не можем работать. Вдребезги разбиты и залы судебных заседаний, и нам сейчас всем нужно просто прийти в себя после пережитого. К счастью, никто из сотрудников не пострадал, но люди были на месте — это был настоящий кошмар, ну что еще мы можем сказать».

Этот районный суд уже не впервые подвергается жестоким вражеским атакам. На этот раз удалось избежать новых человеческих жертв лишь потому, что утром в здании ещё не было посетителей. Сейчас почти все судебные залы остались без окон, а обломками разбитого стекла и штукатурки завалены длинные коридоры учреждения.

В целом за последнюю неделю российские террористы массированно и безжалостно наносят удары по всему Одесскому региону. Они целенаправленно наносят удары по портовой инфраструктуре, гражданским иностранным судам и местным объектам жизненно важной инфраструктуры. Только за это короткое время оккупанты выпустили по области почти три десятка авиационных ракет и более двух сотен ударных дронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Атака БАЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ по КИЕВУ! Изменения в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ! ФЕДОРОВ покидает Минобороны! | ТСН 07:00 16 июля

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