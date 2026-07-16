В какие дни июля сеять огурцы

Реклама

Июль еще не означает завершения сезона для огородников. Напротив, именно в середине лета многие хозяева повторно сеят огурцы, чтобы продлить плодоношение до осени. Если правильно выбрать сроки, сорт и обеспечить растениям надлежащий уход, уже в сентябре можно собирать свежие, сочные и хрустящие плоды.

Когда лучше сеять огурцы в июле

Опытные огородники советуют сеять семена примерно до 25 июля. В южных областях посев можно проводить даже до конца месяца, тогда как в северных регионах лучше не затягивать, чтобы растения успели сформировать урожай до похолодания.

Самое важное — температура почвы. Она должна быть не ниже +18 °C. В хорошо прогретой земле семена быстро прорастают, а молодые растения активно развиваются.

Реклама

Какие сорта огурцов выбрать

Для июльского посева лучше всего подходят раннеспелые и ультраранние гибриды, которые начинают плодоносить уже через 35 дней после появления всходов.

Также следует обратить внимание на самоопыляющиеся сорта. Они хорошо завязывают плоды даже при нестабильной погоде и меньшей активности насекомых.

Чтобы огурцы быстро двинулись в рост, участок нужно подготовить заранее. Грунт перекапывают, очищают от сорняков и обогащают перегноем или хорошо перепревшим компостом. Если земля тяжелая, следует добавить немного песка, чтобы она стала более рыхлой и лучше пропускала воду.

Перед посевом огурцов грядку обильно поливают теплой водой.

Реклама

Как сеять огурцы в июле: правила ухода

Семена высевают на глубину примерно до 3 сантиметров. Между растениями оставляют 40 сантиметров, а между рядами — около 60-70. После посева землю желательно замульчировать скошенной травой, соломой или перегноем. Это поможет дольше удерживать влагу и защитит корни от перегрева. В жаркую погоду огурцы нуждаются в регулярном поливе. Поливать их следует только теплой, отстоявшейся водой в вечерние или утренние часы. После появления 3 настоящих листьев растения можно подкормить органическими удобрениями или комплексными минеральными смесями с повышенным содержанием калия и фосфора. Именно эти элементы способствуют активному цветению и формированию большого количества завязей. Не менее важно регулярно собирать созревшие плоды. Чем чаще снимают огурцы, тем активнее растение образует новые завязи.

Как защитить огурцы от жары

Июльская жара может притормозить рост молодых всходов. Чтобы этого не произошло, в самые жаркие часы можно временно притенять грядки легким агроволокном или сеткой.

Также поможет слой мульчи, который уменьшает испарение воды и поддерживает стабильную температуру почвы.

В благоприятных условиях первые огурцы можно собирать уже в конце августа. Основное плодоношение приходится на сентябрь, когда жара падает, а ночная прохлада способствует формированию плотных, сочных и ароматных плодов.

Если осень будет теплой, урожай можно собирать почти до первых заморозков.

Реклама

Новости партнеров