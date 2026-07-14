- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 310
- Время на прочтение
- 2 мин
Как отличить настоящую красную икру от фальсификата: три самых главных признака
Важные признаки качественного продукта, на которые советуют обращать внимание эксперты перед покупкой продукта.
Красная икра считается одним из самых ценных деликатесов, однако вместе с ростом ее популярности увеличилось и количество подделок. На прилавках можно встретить имитированную икру, продукт сомнительного качества или натуральную икру, хранившуюся с нарушением технологии. Специалисты советуют не спешить с покупкой, ведь несколько простых проверок помогут избежать разочарования и не потратить напрасно.
Обратите внимание на внешний вид икринок
Первое, что стоит оценить, — это сами икринки. Натуральная красная икра состоит из отдельных упругих зерен одинакового размера. Они имеют полупрозрачную оболочку, а внутри можно заметить маленькую темную точку — зародыш.
Качественная икра не должна быть слипшейся, слишком сухой или, наоборот, плавать в большом количестве жидкости.
Если все икринки выглядят совершенно одинаково, имеют неестественно яркий цвет или напоминабт желе, это может свидетельствовать об имитации.
Оцените запах и вкус
Натуральная красная икра обладает легким морским ароматом без резких посторонних запахов. После открытия банки не должно ощущаться кисловатого, химического или резко рыбного запаха. Такие признаки могут говорить о неправильном хранении или порче продукта.
На вкус качественная икра нежная, слабосоленая, без горечи и неприятного послевкусия. Икринки легко лопаются во рту, а не напоминают резину.
Проверьте состав и маркировку
Эксперты отмечают, что именно этикетка может многое рассказать о продукте. В составе натуральной красной икры обычно отмечают:
икру лососевых рыб;
поваренную соль;
разрешенные консерванты, если они используются в соответствии с нормами.
Если список ингредиентов слишком длинный или содержит большое количество красителей, отдушек и непонятных добавок, от покупки лучше отказаться.
Также следует обратить внимание на дату изготовления. Лучше всего покупать икру, произведенную в период отлова лососевых — обычно с июля по сентябрь. Это свидетельствует о том, что продукт был расфасован свежим, а не после продолжительного хранения.