Как отличить настоящую красную икру от фальсификата: три самых главных признака

Как отличить настоящую красную икру / © www.freepik.com/free-photo

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Красная икра считается одним из самых ценных деликатесов, однако вместе с ростом ее популярности увеличилось и количество подделок. На прилавках можно встретить имитированную икру, продукт сомнительного качества или натуральную икру, хранившуюся с нарушением технологии. Специалисты советуют не спешить с покупкой, ведь несколько простых проверок помогут избежать разочарования и не потратить напрасно.

Обратите внимание на внешний вид икринок

Первое, что стоит оценить, — это сами икринки. Натуральная красная икра состоит из отдельных упругих зерен одинакового размера. Они имеют полупрозрачную оболочку, а внутри можно заметить маленькую темную точку — зародыш.

Качественная икра не должна быть слипшейся, слишком сухой или, наоборот, плавать в большом количестве жидкости.

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Если все икринки выглядят совершенно одинаково, имеют неестественно яркий цвет или напоминабт желе, это может свидетельствовать об имитации.

Оцените запах и вкус

Натуральная красная икра обладает легким морским ароматом без резких посторонних запахов. После открытия банки не должно ощущаться кисловатого, химического или резко рыбного запаха. Такие признаки могут говорить о неправильном хранении или порче продукта.

На вкус качественная икра нежная, слабосоленая, без горечи и неприятного послевкусия. Икринки легко лопаются во рту, а не напоминают резину.

Проверьте состав и маркировку

Эксперты отмечают, что именно этикетка может многое рассказать о продукте. В составе натуральной красной икры обычно отмечают:

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икру лососевых рыб;

поваренную соль;

разрешенные консерванты, если они используются в соответствии с нормами.

Если список ингредиентов слишком длинный или содержит большое количество красителей, отдушек и непонятных добавок, от покупки лучше отказаться.

Также следует обратить внимание на дату изготовления. Лучше всего покупать икру, произведенную в период отлова лососевых — обычно с июля по сентябрь. Это свидетельствует о том, что продукт был расфасован свежим, а не после продолжительного хранения.

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