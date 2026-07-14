Оля Полякова отличилась в Киевгорсовете: как певица разнесла нацотбор и почему упрекнула Джамалу

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова публично выразила претензии к правилам национального отбора на «Евровидение».

Артистка выступила на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, где заявила, что ее недопуск к конкурсу несправедлив, а также вспомнила Джамалу и Константина Меладзе.

Как оказалось, это и было интригой Поляковой, которая недавно публиковала письмо о вызове в Верховную Раду. На заседании ВСК с нардепом Алексеем Гончаренко певица пояснила, что решила добиваться пересмотра правил нацотбора после отказа ей в этом году из-за нормы, запрещающей выступать артистам, гастролировавшим в России после 15 марта 2014 года.

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По словам исполнительницы, это правило было введено уже после ее выступлений в РФ, поэтому она считает его применение к себе неправомерным. Фрагмент своего выступления Оля опубликовала в Instagram.

«Мне отказали в участии в Евровидении со ссылкой на правило 2019 года, установленное задним числом. Это правило запрещает участие артистам, выступавшим в РФ после 15 марта 2014 года. Я считаю этот отказ нарушением моих прав. Этот пункт явился задним числом и применялся выборочно», — заявила Полякова.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Артистка резко подвергла сомнению одинаковое применение этих требований ко всем участникам. В частности, она вспомнила победительницу «Евровидения-2016» Джамалу, заявив, что якобы и в свое время выступала в России, но поехала на конкурс. Кроме того, Полякова напомнила, что в 2016-2017 годах музыкальным продюсером нацотбора был Константин Меладзе с неоднозначной позицией.

«2016 победительница нацотбора также выступала в России в 2014-2015 годах и это не помешало ей представлять Украину на „Евровидении“. Это Джамала. 2017 был продюсер Константин Меладзе, который до сих пор работает в РФ, но это не помешало ему быть членом жюри. Считаю это некорректно и дискриминационно. Сегодня правила отбора несовершенны, которые ставят в худшее положение тех, кто все время работал в Украине», — отметила звезда.

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Отдельно певица заявила, что из-за действующих правил к участию в отборе не могут приобщиться многие популярные украинские исполнители. В то же время, называть их имена она отказалась, объяснив это тем, что, по ее словам, «другие немного напуганы».

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Тем не менее Оля попросила дать оценку ситуации с точки зрения Конституции Украины и призвала мирным путем без суда помочь решить этот вопрос.

«Я все 12 лет работала в Украине. Я чисто украинская артистка. Создаю рабочие места, плачу налоги. В 2022 году перешла на украинский язык. Организую благотворительные концерты и собрания. Хочу, чтобы мои права были защищены. Для меня это уже не вопрос участия в нацдоброде, а вопрос, связанный с отношением к украинцам, которые с 2014 года не нарушили законы, но сегодня имеют риски быть дискриминированными», — добавила звезда.

Общественное вещание как организаторы национального отбора на «Евровидение» публично не комментировали заявления певицы. В то же время история вокруг правил конкурса продолжает набирать огласку.

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Напомним, 16 октября прошлого года Оля Полякова заявила о намерении принять участие в нацотборе на “Евровидении-2026” и призвала Общественное изменить правила конкурса. А именно, пересмотреть пункт о запрете участия артистов, которые после 2014 года выступали в России или оккупированном Крыму, а после 2022-го — в Беларуси. Ведь именно из-за этой нормы ее участие в конкурсе невозможно.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

В ответ Общественное отказалось пересматривать требования, отметив свою ответственность перед обществом. Впоследствии продюсер певицы Михаил Ясинский подверг критике такое решение, вспомнив Джамалу и Константина Меладзе, а позже обратился в Европейский языковой союз из-за отказа изменить правила нацотбора.

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