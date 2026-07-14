54-летний Александр Положинский признался, почему ни разу не был в браке и в отношениях ли сейчас

Александр Положинский / © facebook.com/sashko.polozhinsky

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Экс-фронтмен группы «Тартак», а с начала полномасштабной войны еще и военный Александр Положинский откровенно заговорил об отношениях.

Артисту сейчас 54 года. Он ни разу не был в браке и не спешит строить отношения. На проекте «Ранок у великому місті» певец честно признается, что сейчас холостяк. Александр Положинский говорит, что ему не до отношений. В частности, у исполнителя есть служба в армии, а времени на другое просто не хватает.

Кроме того, артист считает, что уже и не в том возрасте, чтобы нырнуть с головой в любовь. Конечно, певец не исключает того, что можно влюбиться. Однако сам он отношений не ищет.

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Александр Положинский / © facebook.com/sashko.polozhinsky

«Ничего не изменилось (в личной жизни — прим. ред.). Я не то что убежденный холостяк. Так жизнь складывается… Сейчас, когда ты в армии, вообще не до этого. Самому легче. Вы же знаете, что военнослужащие у нас не самые обеспеченные люди. Я уже, наверное, не в том возрасте, когда вдруг может накрыть безумная любовь. Я не зарекаюсь, но пока этой любви нет. Я не в поиске, не в статусе ищу жену», — поделился певец.

Отметим, Александр Положинский тщательно скрывает подробности личной жизни. Однако известно, что он ни разу не был в браке. Артисту приписывали множество романов, в том числе и с известными певицами, но сам Положинский эти слухи опровергал.

Напомним, певец Артем Пивоваров тоже тщательно скрывает личную жизнь. Однако недавно блогер Богдан Беспалов заверил, что артист тайно женился на коллеге, с которой почти 10 лет в отношениях.

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