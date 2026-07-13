Кароль высказалась о 17-летнем сыне-политологе и его личной жизни: "Буду ужасной свекровью"

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Реклама

Певица Тина Кароль впервые за долгое время высказалась об успехах единственного сына Вениамина Огира.

17-летний юноша уже много лет находится в Великобритании. Именно там он получает образование и уже определился с профессией. По словам Тины, свою жизнь ее сын свяжет с политологией и экономикой. Эти направления он выбрал в старших классах одной из самых престижных школ Англии.

«Он определился с будущей профессией и уже начинает получать ее. Потому что старшие классы — это уже распределение по специальностям. Веня политолог и экономист. Содержательная личность — все, как хотела мама. Это шутка. На самом деле в 17 лет им уже хватает ума вести дискуссии на эти темы», — поделилась Тина в комментарии «Люкс ФМ».

Реклама

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

В то же время Вениамин растет очень способным парнем и на максимум раскрывает свои таланты. Кароль говорит, что юноша имеет незаурядный талант к танцу. Так, недавно сын звезды выступил с гопаком на сцене в составе танцевального коллектива и завоевал первенство в соревнованиях Великобритании.

«С гопаком продолжается его любовь. Он выступал в составе "Говерли" (украинский танцевальный ансамбль из Великобритании — прим. ред.), и они завоевали первое место на конкурсе в Англии», — ошеломила звезда.

Кроме того, Тина рассказала о личной жизни Вениамина. Певица утверждает, что пока сердце юноши-красавца свободно. Однако она уже шутит на тему отношений с будущей невесткой.

«Что касается избранницы, то не дошло у нас до этого. Буду ужасной свекровью, просто даже не становитесь в очередь», — в шутку добавила артистка.

Реклама

Напомним, недавно проект Тины Кароль «Дім звукозапису» неожиданно вошел в национальное архивное наследие Украины. Артистка уже прокомментировала это важное событие.

Новости партнеров