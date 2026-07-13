Россияне обстреляли многоэтажный дом в областном центре Украины: есть погибшие и раненые

Последствия атаки на Запорожье

Реклама

В Запорожье россияне жестоко обрушили удар на жилой многоэтажный дом с помощью реактивного «Шахеда». Он взорвался между 3 и 4 этажами здания. Спасатели ГСЧС до самого утра упорно боролись с огнем. На месте трагедии погибли две женщины, 11 человек получили травмы.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Война в Украине: что известно о новой атаке на Запорожье

Вокруг разрушенного дома стоят испуганные люди. Жильцы многоэтажки в отчаянии ждут хоть какой-нибудь информации о своих соседях, которые просто не успели вовремя выбраться из горящего дома. Спасатели в условиях густого задымления пытаются обуздать пламя, чтобы наконец пробраться в полностью разрушенные квартиры. Прямо во время тушения от здания с грохотом отваливается и падает вниз огромная часть поврежденного этажа.

Реклама

Антонина, жительница Запорожья: «Было очень страшно, всё это произошло прямо рядом. Раздался такой громкий звук, что я сначала подумала, будто это баллистика. У меня здесь очень много знакомых, которые живут в этом доме. Здесь, на 4-м этаже справа, живет Нина Панченко — я просто хорошо ее знаю по району, и сейчас даже не знаю, как она там и что с ней».

Антонина после долгих попыток всё-таки смогла дозвониться до своей знакомой. Выяснилось, что спасатели успели вовремя эвакуировать женщину и вынести её из огня.

От мощного ночного взрыва содрогнулся целый район города. Вокруг горящего многоэтажного дома продолжают массово собираться потрясённые люди. На место трагедии прибежали и соседки — две Елены. Женщины живут в доме напротив: в их квартирах от взрывной волны полностью вылетели окна и обрушились балконы, но, как говорят сами запорожанки, они отделались легким испугом. Однако признаются, что за родной город у них сильно болит душа.

Дом сгорел дотла: вместо квартир осталась сплошная дыра

Спасателям ГСЧС удалось окончательно потушить пожар только к утру. Кадры репортажа показывают, что эта часть дома теперь полностью непригодна для проживания.

Реклама

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Всю ночь спасатели мужественно боролись с огнем, и, как мы видим, утром также продолжается ликвидация последствий этого циничного удара. Вместо третьего и четвёртого этажей теперь зияет сплошная дыра, а само здание изнутри выгорело дотла».

Масштабы обширных разрушений в жилом квартале оперативно прокомментировали в местной районной администрации.

Ольга Сивова, глава Днепровской районной администрации города Запорожья: «В результате обстрела на данный момент повреждены 9 многоэтажных домов. Также существенно пострадали здания Райффайзен Банка, ПриватБанка, детский сад и отделение Красного Креста. Как мы ясно видим на этом доме, пострадал четвёртый подъезд — там абсолютно все 12 квартир полностью повреждены».

Соседи из соседних домов с ужасом рассказывают, что ночью собственными глазами видели, как сразу после взрыва и прилета «шахида» испуганные люди из-за безысходности просто выпрыгивали из окон нижних этажей, чтобы спастись от охваченной пламенем ловушки и пожара.

Реклама

Россия убила двух женщин

Один из жильцов разрушенного подъезда по имени Феликс до сих пор находится в состоянии глубокого шока. Мужчина чудом спасся вместе со своей пожилой матерью.

Феликс, житель города, пострадавший от российского нападения: «Я спокойно спал на кровати со своей маленькой собачкой. Мама у меня спала в соседней комнате — ей 86 лет. Ну, меня мгновенно засыпало осколками стекла. Что поделать — быстро встали, я взял собаку, забрал маму, и мы так, как были, вышли во двор. Увидели, что соседний подъезд уже весь в огне. Спасатели приехали очень быстро, большое им спасибо. Сразу начали вытаскивать людей из огня. Ну, пока что шок, пока мы едва оправились от всего этого».

К большому сожалению, этот жестокий ночной удар со стороны россиян унес жизни двух пожилых женщин-пенсионерок. Их безжизненные тела бойцам ГСЧС удалось извлечь из-под обломков строительных конструкций только ближе к утру.

Среди пострадавших также находится 15-летний подросток — в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице под наблюдением врачей. На месте кровавого нападения с ночи непрерывно работают и коммунальные службы города. Рабочие оперативно заделывают поврежденные окна в соседних многоэтажках и забивают оконные проемы в пострадавшем нежилом здании. Ликвидация последствий продолжается.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 13 ИЮЛЯ | РАССЛЕДОВАНИЕ по делу ВИШНЕВОГО! НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД! ГОТОВЬТЕСЬ к ЖАРЕ и ГРОЗАМ

Новости партнеров