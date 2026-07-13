Квартиры в огне, много раненых, среди них — ребенок: РФ атаковала Запорожье

Последствия атаки

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Россияне ударили БпЛА по многоквартирному дому в Запорожье. После попадания возник пожар в квартирах на втором, третьем и четвертом этажах.

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

От взрывной волны и обломков также повреждены расположенные рядом дома и повреждены автомобили.

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По состоянию на 08:00 известно о 9 людях, которые получили ранения. Среди травмированных — 15-летний парень.

Последствия атаки

При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что оккупанты накрыли Одессу ракетами. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города. На месте удара возник пожар.

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