Бывший командир 155-й бригады / © 1551.gov.ua

Реклама

Село Калиновка на Киевщине шокировало жуткое убийство братьев Романа и Максима Мосейчуков. В их смерти подозревают военных из 155 бригады. Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко. Местные жители рассказали о новых шокирующих деталях.

Что известно о громком деле, какие детали всплыли и что известно о семье убитых Мосейчуков — читайте в материале ТСН.ua.

Искали не только братьев: местные жители рассказали шокирующие детали дела

Журналистка hromadske Диана Буцко посетила Калиновку и расспросила местных, что происходило в селе накануне.

Реклама

По словам местных, в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев Мосейчуков и похитили их. По данным следствия, братьев вывезли в Полтавскую область, где расположен полигон 155-й ОМБр, там убили и закопали их тела.

Свидетели событий рассказали, что за два дня до этого в село приехали два человека, которые впоследствии оказались подозреваемыми по делу, со списком, в котором были не только Мосейчуки, но и несовершеннолетние. По их словам, они разыскивали местных мужчин — владельцев мотоциклов, на которые жаловалась жена Лучанова, Дарья, мол, шум мешал детям спать.

«Как говорят местные, она жаловалась Лучанову, и он решил вмешаться таким очень-очень жестоким образом… То есть этот конфликт продолжался некоторое время, я не знаю, несколько ли лет, но он точно продолжался, но у них были постоянные разборки», — отметила Буцко на YouTube-канале «Бутусов плюс».

По информации журналистки, они зашли в один из магазинов и спросили, где найти мужчин. В ответ продавщица спросила, кто они вообще такие и почему собирают информацию о людях. Они представились, что из Военной службы правопорядка (в официальном заявлении ВСП не упоминала причастность своих военных к преступлению — ред.). На что ей пригрозили: «С несовершеннолетним ребенком поговорим иначе». Продавщица им ничего не сообщила, и они уехали из деревни.

Реклама

Ворвались во двор, натянули балаклавы и вывезли машинами — свидетельство очевидцев

Местные добавили, что в преддверии похищения братьев над селом регулярно летал неустановленный дрон. По их словам, он зависал над домом Мосейчуков.

На следующий вечер, как утверждают жители Калиновки, за полночь они услышали два выстрела. Вероятно, тогда похищали братьев. По данным журналистки, семеро бойцов 155-й бригады ворвались во двор, натянули гражданским балаклавы на головы и двумя машинами отвезли в Полтавскую область, где базируется эта бригада.

По информации издания, правоохранительные органы после заявления о похищении братьев выследили подозреваемых и задержали. Восьми из них уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Также по делу в качестве организатора фигурирует Богдан Шурко — главный сержант 155-й бригады. Во время избрания меры военные заявляли, что «выполняли приказ руководства бригады», но фамилий не назвали.

По данным Оперативного командования «Север», Лучанов находится в розыске. После задержания подчиненных он самовольно покинул место службы.

Реклама

Жители села испуганы. Они боятся за своих родных и мести со стороны бригады, поэтому просят публичной огласки и общественного внимания к этой истории.

С матерью жили скромно: что известно о жене Лучанова

Журналистка добавила, что жена Лучанова, Дарья — 2003 года рождения. Она является второй супругой экс-командира бригады. Они женились в 2023 году.

По словам местных жителей, до появления нового зятя Дарья с матерью жили довольно скромно. После женитьбы на Лучанове семья стала гораздо более богатой. Они построили новый дом и начали ездить на дорогих машинах.

Жители села рассказали, что Дарья имела длительный конфликт с селом из-за шума мотоциклов, которые, по ее словам, мешали спать детям.

Реклама

По версии местных, списки «байкеров», вероятно, составлялись кем-то из семьи Лучанова, потому что он сам был неместный. Они предполагают, что это могла быть жена, теща или другие родственники.

После огласки дела родные Лучанова скрылись из села. Осталась только одна родственница жены экс-комбрига.

Родные убитых братьев узнали об их смерти из медиа

По словам журналистки Буцко, родные Мосейчуков узнали о смерти братьев из медиа, а не официально. Они знали только о похищении. Они только вечером позвонили в полицию, спросили, правда ли это.

«Их пригласили на опознание тел, которое состоится только завтра (13 июля — ред.)», — рассказала она.

Реклама

По словам журналистки, она задала вопрос правоохранительным органам, почему они не сообщили родным о гибели братьев.

«Они четко не отвечают на этот вопрос. К какой-то коммуникации, к тому, что пытались скрыть заседание, когда подозреваемым выбирали меру пресечения. К тому, что родным не сказали. К тому, что не хотели коммуникировать никак, например мне в комментариях. Все это, честно говоря, очень настораживает», — сказала Буцко.

Один из убитых братьев был на войне

По информации журналистки, в семье было трое братьев, убитым Максиму и Роману было 36 и 35 лет. У них остался младший из трех братьев Сергей, которому 34 года. По словам местных, именно у него был мотоцикл и он был в списке. Максима и Романа не было.

Жители Калиновки рассказали, что отец братьев защищал Украину и погиб в 2023 году. Максим, средний брат, тоже воевал. Он был в составе Национальной гвардии Украины, но после гибели отца и состояния матери уволился со службы. Женщина пережила инсульт после потери мужа. Она была в тяжелом состоянии.

Реклама

Экс-командира 155-й бригады Лучанова подозревают в убийстве гражданских — что известно

Напомним, бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Оперативного командования «Север» Сухопутных войск Станислава Лучанова и его подчиненных подозревают в убийстве двух гражданских в Киевской области.

В ОК «Север» отметили, что Лучанов самовольно покинул место службы после того, как его подчиненных задержали по подозрению в похищении и жестокой расправе над двумя гражданскими мужчинами. Там подтвердили, что правоохранительные органы проводят следственные действия, а всех фигурирующих в уголовном производстве отстранили.

Досудебное расследование ведет Белоцерковское районное управление полиции при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона по статьям об умышленном убийстве двух лиц и незаконном лишении свободы (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УКУ).

Новости партнеров