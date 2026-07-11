Франция — Испания: букмекеры сделали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

Франция — Испания / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 14 июля, сборные Франции и Испании сразятся в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Испания.

Реклама

На текущем Мундиале французы финишировали на первой строчке в квартете I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0), в 1/8 финала одолели Парагвай (1:0), а в четвертьфинале обыграли Марокко (2:0).

Испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0), в 1/8 финала победила Португалию (1:0), а в четвертьфинале вырвала победу над Бельгией (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Франция — Испания

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Франции. На победу подопечных Дидье Дешама в основное время можно поставить с коэффициентом 2,33. Ничья — 3,33. Выигрыш испанцев — 3,20.

На выход французов в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,64. Проход Испании в финал — 2,15.

Реклама

Победитель пары Франция — Испания в финале сразится с триумфатором другого полуфинала, в котором сойдутся триумфаторы четвертьфиналов Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе установил уникальное бомбардирское достижение чемпионатов мира.

Также мы рассказывали, что сборная Португалии получила нового главного тренера.

Реклама

Новости партнеров