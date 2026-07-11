Женщина в Одессе снимала секс-видео прямо в СИЗО: всё закончилось неожиданно

В Одессе женщина в СИЗО снимала откровенные видео / © УНИАН

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В Одессе осудили на испытательный срок женщину, которая снимала откровенные видео, находясь в местном СИЗО.

Об этом говорится в приговоре Хаджибейского районного суда Одессы.

Женщина снимала в СИЗО откровенные видео

Инцидент произошел в «Одесском следственном изоляторе». Женщина, которую подозревают также в краже и взяточничестве, тайно пользовалась мобильным телефоном с доступом в Интернет.

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Она сняла шесть порнороликов и продала их другим подсудимым в обмен на кофе и сигареты.

Подозреваемая признала свою вину и раскаялась

Допрошенная в ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину в совершении уголовных правонарушений по частям 2 и 3 статьи 301 УК Украины. Она подтвердила все вышеизложенные обстоятельства, дала правдивые показания, полностью совпадающие с данными следствия, и заявила о искреннем раскаянии в содеянном, выразив глубокое сожаление.

Приговор суда

Учитывая, что обстоятельства дела никем не оспаривались, суд счел нецелесообразным дополнительное изучение доказательств. Обстоятельств, которые могли бы отягчить наказание женщины, выявлено не было. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел ее искреннее раскаяние и то, что по данным статьям она привлекается к ответственности впервые.

Хаджибейский районный суд города Одессы постановил:

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Признать женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 301 УК Украины.

Назначить ей окончательное наказание по совокупности преступлений (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением и распространением произведений, изображений и видеопродукции через сеть Интернет сроком на 1 год.

На основании статьи 75 УК Украины освободить осужденную от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

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