Вопрос о влиянии порнографии на мозг давно вышел за пределы частных разговоров и стал темой публичных дискуссий, от политических заявлений о «кризисе общественного здоровья» до терапевтических практик, которые приравнивают просмотр порно к наркотической зависимости. Однако давайте разберемся, что на самом деле показывает нейронаука. Издание Psychology Today рассказало, что мозг реагирует на порнографию совсем не так, как на вещества, которые вызывают зависимость, а сама концепция «порно-зависимости» не имеет научного подтверждения.

Впрочем, современная нейронаука предлагает другой, значительно более сложный и менее сенсационный взгляд. Исследовательница человеческой сексуальности и нейрофизиологии сексуальной реакции, доктор философии Николь Прауз, вместе с коллегами изучает, как мозг реагирует на сексуальные стимулы в партнерском взаимодействии, мастурбации и при просмотре порнографии.

И главный вывод который они сделали идет вопреки популярным представлениям, а именно, что нет никаких доказательств того, что порнография запускает механизмы зависимости, подобные наркотическим.

Реакция мозга

В классических формах зависимости, например, от наркотических веществ, в мозге активируется так называемый биомаркер, связанный с «ориентацией» на вещество. Это означает, что мозг реагирует на стимул сильнее, чем на другие раздражители.

Однако, как объясняет Николь Прауз, в случае порнографии этот механизм не наблюдается. В лабораторных условиях исследователи ожидали увидеть усиленную реакцию мозга у людей, у которых якобы есть «проблемное использование порно». Но результат оказался противоположным, такая повышенная активность отсутствует. Это означает, что мозговая реакция на порнографические изображения не соответствует модели зависимости, как ее определяет нейронаука.

Важно и то, что ранние нейронные реакции, которые считаются критическими для формирования зависимости, в пределах первых сотен миллисекунд, в контексте порнографии не фиксируются.

Когда поведение кажется «зависимостью», но таковым не является

Как объясняют исследователи, интенсивное использование порно не обязательно является признаком зависимости. В каждом случае следует рассматривать функцию поведения. Иногда просмотр порнографии может быть способом справиться со стрессом или депрессией. В других случаях — это может напоминать навязчивую привычку или поведение, похожее на обсессивно-компульсивные расстройства, когда оно начинает мешать повседневной жизни.

Но ключевая идея заключается в другом — проблема не в самом порно как стимуле, а в глубинных причинах поведения. Именно они требуют внимания, и часто терапия направлена именно на работу с ними, а не с «объектом зависимости».

Концепция «сексуальной зависимости»

Прауз также обращает внимание на то, что часть терапевтической индустрии интерпретирует сексуальное поведение как «зависимость», даже когда для этого нет достаточных оснований. В некоторых клиниках пациенты тратят значительную часть терапевтического времени на преодоление страхов, сформированных некорректными представлениями о «зависимости от порно», вплоть до катастрофических убеждений о собственном поведении, которое не подтверждается наукой.

Это создает дополнительное психологическое давление и отвлекает от реальных причин проблем, которые могут быть связаны с тревожностью, убеждениями или моральными установками.

Причинно-следственная связь

Один из ключевых методологических вопросов — мастурбация как фактор, который почти всегда сопровождает просмотр порно. Если не учитывать этот аспект, невозможно отделить влияние самого порнографического контента от физиологической реакции организма. Именно поэтому, как отмечает Прауз, такие исследования часто не проходят рецензирование без надлежащего контроля.

Кроме того, установить причинно-следственную связь между просмотром порно и изменениями в мозге практически невозможно без случайно отобранных экспериментов, которые в случае несовершеннолетних являются этически и юридически недопустимыми.

Миф о «порно как кризисе общества»

В обществе порнографию часто описывают как фактор, который разрушает отношения или даже представляет угрозу обществу. Однако исследовательница отмечает, что во многих случаях конфликты вокруг порно в паре связаны не с самим фактом его существования, а с разницей в ценностях, представлениях об измене или эмоциональной безопасностью партнеров.

Это не новый феномен цифровой эпохи, подобное напряжение в отношениях существовало всегда, менялся лишь контекст. Популярное утверждение о том, что современная порнография «сильнее влияет на мозг», также не имеет подтверждения.

Не выявлено существенной разницы в реакциях мозга между современным цифровым контентом и тем, что просматривали раньше. Меняется доступность и разнообразие контента, но базовые нейрофизиологические реакции остаются одинаковыми — сексуальное возбуждение в мозге не зависит от технологии его подачи.

Несмотря на все, разница в реакции мозга между просмотром порнографии и взаимодействием с партнером существует. Во время настоящего интимного взаимодействия активируются другие нейронные процессы, связанные с социальной взаимностью, телесным контактом и эмоциональной связью. Это также объясняет, почему технологии не могут полностью заменить живой контакт.

