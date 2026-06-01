Завтра, 2 червня, в православному календарі день пам’яті святого Никифора, патріарха Царгородського. Никифор народився близько середини VIII століття в Константинополі у знатній та благочестивій родині. Його батько, Феодор, був імператорським чиновником, але зазнав переслідувань через свою позицію під час першого етапу іконоборства. Цей сімейний досвід значною мірою сформував світогляд майбутнього патріарха.

Отримавши ґрунтовну освіту, Никифор опанував риторику, богослов’я та історію. Уже в молодому віці він був залучений до імператорської адміністрації і обіймав важливу посаду при дворі, зокрема як секретар імператора.

З часом Никифор залишив світську кар’єру і присвятив себе духовному життю. Він усамітнився поблизу Босфору, де вів аскетичне життя, займаючись молитвою та богословськими працями. Саме в цей період сформувалася його репутація глибокого богослова та захисника іконопочитання.

Його обрання на патріарший престол 806 року відбулося за підтримки імператора Никифора I. Проте його діяльність припала на складний період церковно-політичних конфліктів.

Головною темою патріаршества Никифора стала боротьба з іконоборчою політикою, яка знову посилилася у Візантії на початку IX століття. Він рішуче захищав традицію шанування ікон, спираючись на богословське обґрунтування Воплочення Христа.

Його позиція вступила в конфлікт із імператором Левом V Вірменином, який відновив іконоборчу політику. Никифор відмовився підкоритися державному тиску та відмовитися від православного вчення.

815 року його було усунуто з патріаршого престолу та заслано. Це стало початком тривалого періоду страждань і вигнання.

Після усунення Никифор був відправлений спочатку до монастиря, а згодом — у віддалені місця Малої Азії. Попри ізоляцію, він продовжував писати богословські твори, полемізуючи з іконоборцями та захищаючи православне вчення.

Його праці цього періоду мають значну історичну й богословську цінність, зокрема як джерело для вивчення церковних конфліктів Візантії.

Святий Никифор помер у вигнанні близько 828 року. Після остаточної перемоги іконопочитання 843 року його ім’я було реабілітоване, а сам він визнаний святим і сповідником віри.

Прикмети 2 червня

Якщо ранок тихий і без вітру — літо буде спокійним і теплим.

Рясна роса вранці — до ясного та погожого дня.

Якщо 2 червня гримить грім — літо буде дощовим, але врожайним.

Що завтра не можна робити

Народні уявлення застерігали від фінансових рішень і домовленостей у цей день — мовляв, укладені угоди можуть обернутися втратами. Також не радили купатися у відкритих водоймах через підвищену небезпеку та уникали відвідин кладовищ, аби не «принести» додому важку, негативну енергетику.

Що можна робити завтра

Вважалося, що цього дня варто освіжити дім: ретельно його провітрити й принести до оселі березові гілки, які символізували чистоту, захист і добробут, щоб у хаті панували спокій, щастя й достаток.

