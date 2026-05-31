Гороскоп на 1 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно влаштовувати свята

Гліцинія / © ТСН

Реклама

Але це не єдиний бік цієї місячної доби — її вирізняє ще й виявлення у багатьох із нас містичних здібностей, які можуть допомогти вирішити важливі професійні — та життєві — питання.

Складаючи плани на майбутнє, важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу — він чітко дасть зрозуміти, які пункти до нього включати, а від яких краще відмовитися.

Овен

Незважаючи на початок робочого тижня, необхідно звести до мінімуму будь-яку фізичну активність — для уникнення травм і розтягнень не варто займатися спортом, піднімати важкі речі, пересувати меблі у квартирі.

Реклама

Телець

Сьогодні небажано шукати відповіді на важливі питання, навіть якщо вам здаватиметься, що вони потребують негайного втручання — насправді терміновості немає, а отже, активні дії краще перенести.

Близнята

Перепади настрою, властиві цьому дню, можуть зробити вашу — й без того непросту — натуру складнішою удвічі: щоб не посваритися з людьми навколо, потрібно спілкуватися з ними якомога менше.

Рак

Представникам вашого знака можна — і потрібно! — розпочинати реалізацію нового проєкту, особливо це стосується тих, чия професія пов’язана з творчістю — акторів, режисерів, художників, музикантів, журналістів.

Лев

Незважаючи на логічну для понеділка робочу завантаженість, намагайтеся знайти час для спілкування з друзями: сьогодні їм потрібні ваша увага й добра порада, невдовзі вони зможуть відплатити вам тим самим.

Реклама

Діва

День, коли потрібно або займатися винятково серйозними справами, або відмовитися від роботи взагалі — вирішення дрібних завдань забере у вас багато часу й сил, а результат зрештою виявиться до сліз незначним.

Терези

Можна укладати важливі договори — особливо ті, які розраховані на тривалу перспективу: звісно, швидких дивідендів ви, найімовірніше, не отримаєте, зате сума в результаті буде більш ніж значною.

Скорпіон

Представникам вашого знака зірки настійно рекомендують влаштувати свято, тим паче, що привід у вас для цього буде: звісно, для велелюдних вечірок зараз не час, але запросити близьких друзів можна й потрібно.

Стрілець

Сьогодні, спостерігаючи за людьми навколо, ви зможете багато що про них зрозуміти, а ось як розпорядитися секретами, які відкрилися, вирішувати лише вам, головне — не використовувати їх на шкоду тим, кого вони безпосередньо стосуються.

Реклама

Козоріг

День, коли необхідно унеможливити будь-які маніпуляції з волоссям — особливо це стосується радикальної стрижки: вона може негативно позначитися не лише на зовнішньому вигляді, а й на подіях в особистому житті.

Водолій

Тим, хто давно перебуває у шлюбі та вже почав втомлюватися від безхмарних, а тому прісних стосунків, рекомендується поглянути на свою другу половинку під іншим кутом зору — можливо, нудьга випарується.

Риби

Стримувати свої емоції необхідно будь-якого дня, а сьогодні — особливо: рознервувавшись, ви покажете слабкість, чим дасте своїм недоброзичливцям привід для жартів і глузувань із себе.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів