Ахметов вперше за довгий час висловився про Зеленського: що він сказав про президента

Рінат Ахметов / © ФК Шахтар

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що не має жодних напружених стосунків із президентом Володимир Зеленський, попри конфлікти, які існували між владою та великим бізнесом напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Про це Ахметов розповів в інтерв’ю The Guardian.

За словами бізнесмена, востаннє він бачився із Зеленським 23 лютого 2022 року під час зустрічі президента з представниками великого бізнесу. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів про можливе російське вторгнення, Ахметов пообіцяв залишитися в Україні та допомагати як військовим, так і цивільному населенню.

«Я залишуся в Україні, я нікуди не виїжджатиму і нікуди не поїду, я допомагатиму нашим військовим і нашій армії залишатися сильними, і я допомагатиму цивільному населенню виживати», — нагадав він свою заяву, додавши, що дотримався цієї обіцянки.

Коментуючи свої відносини з главою держави, Ахметов зазначив, що після початку великої війни вони більше не зустрічалися, однак жодних конфліктів між ними не виникало.

«Відтоді ми не зустрічалися. Він знає, що я постійно перебуваю в Україні і нікуди не виїжджав, і я думаю, що він знає про те, що я роблю для підтримки України. Тож з того часу не було жодних напружених стосунків», — сказав бізнесмен.

Ахметов також високо оцінив роль Зеленського під час війни, незважаючи на те, що до російського вторгнення президент проводив політику деолігархізації та публічно виступав за обмеження впливу олігархів на політичні процеси.

На думку бізнесмена, Україна змогла вистояти завдяки мужності громадян, Збройних сил та міжнародній підтримці, а також завдяки позиції президента у перші дні війни.

«Він не втік, він залишився тут з нами та показав себе як мужня людина з сильним характером. Він робить усе можливе, щоб захистити наш суверенітет, незалежність та свободу», — наголосив Ахметов.

