ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

Трансгендерна донька Ілона Маска ефектно знялась в спідньому від Ріанни і захопила стрункою фігурою

Вів’єн Джена Вілсон стала рекламним обличчям бренду Savage X Fenty.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Вів'єн Джена Вілсон

Вів'єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Трансгендерна донька американського винахідника та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска ефектно попозувала в спідньому від барбадоської співачки Ріанни.

Вів’єн Джена Вілсон стала рекламним обличчям Savage X Fenty. Дівчина вже встигла знятися у вбранні бренду. Зокрема, Вів’єн попозувала в спідній білизні та засвітила струнку фігуру.

Вів’єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Вів’єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Донька Ілона Маска одягнула чорний комплект із білими написами. Образ Вів’єн доповнила туфлями та чималому підборі. Своє довге та розкішне волосся дівчина розпустила, а також нанесла легкий макіяж з акцентом на очі.

Вів’єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Вів’єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

У коментарях під фото Вів’єн Джену Вілсон просто засипали компліментами. Користувачі не стримувались та зазначали, що вона має неперевершений вигляд: «Моя найулюбленіша супермодель», «найгарніша», «Вів’єн, ти приваблива!».

Вів’єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Вів’єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Зазначимо, донька Ілона Маска, яка при народженні була Ксав’є Олександр Маск, здійснила гендерний перехід 2022 року та стала Вів’єн Дженою Вілсон. На тлі цього в неї зіпсувались стосунки з батьком. Врешті, Вів’єн публічно відреклась від Ілона Маска.

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка-14» Надін Головчук засвітила струнку фігуру. Блогерка ділилась фото зі свого відпочинку в Іспанії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie