Трансгендерна донька Ілона Маска ефектно знялась в спідньому від Ріанни і захопила стрункою фігурою

Вів'єн Джена Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Трансгендерна донька американського винахідника та засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска ефектно попозувала в спідньому від барбадоської співачки Ріанни.

Вів’єн Джена Вілсон стала рекламним обличчям Savage X Fenty. Дівчина вже встигла знятися у вбранні бренду. Зокрема, Вів’єн попозувала в спідній білизні та засвітила струнку фігуру.

Донька Ілона Маска одягнула чорний комплект із білими написами. Образ Вів’єн доповнила туфлями та чималому підборі. Своє довге та розкішне волосся дівчина розпустила, а також нанесла легкий макіяж з акцентом на очі.

У коментарях під фото Вів’єн Джену Вілсон просто засипали компліментами. Користувачі не стримувались та зазначали, що вона має неперевершений вигляд: «Моя найулюбленіша супермодель», «найгарніша», «Вів’єн, ти приваблива!».

Зазначимо, донька Ілона Маска, яка при народженні була Ксав’є Олександр Маск, здійснила гендерний перехід 2022 року та стала Вів’єн Дженою Вілсон. На тлі цього в неї зіпсувались стосунки з батьком. Врешті, Вів’єн публічно відреклась від Ілона Маска.

