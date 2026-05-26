Як захистити сад від слимаків і равликів / © Associated Press

Садівник Іш Камран пропонує просте рішення, яке звучить майже як кулінарний експеримент — часниковий спрей, який робить рослини «неїстівними» для шкідників. Слимаки та равлики буквально уникають його запаху, а отже і рослин, оброблених часниковим розчином.

Ідея проста: зробити так, щоб рослини стали для шкідників максимально «неапетитними» і часник у цьому працює одразу на кількох фронтах — він відлякує не лише слимаків і равликів, а також може допомагати проти попелиці та морквяної мухи.

Приготування часникового спрею

Рецепт максимально простий та не потребує спеціальних інструментів:

вода 200 мл

часник 3–4 подрібнені зубчики

Часник додають у воду і залишають настоюватися 1–2 дні, щоб активні речовини встигли «працювати». Після настоювання рідину проціджують, розводять до приблизно 1 л води та переливають у пульверизатор. Отриманим спреєм легенько обробляють рослини, особливо ті, які найчастіше страждають від слимаків.

Як і коли використовувати

Садівник радить обприскувати рослини приблизно раз на тиждень, створювати легку «плівку» на листі, яка робить рослини менш привабливими для шкідників і не забувати про регулярність, це не разова, а підтримувальна обробка

Важливий нюанс

Попри природність методу, надмірна концентрація може мати небажаний ефект для рослин. Тому розведення до безпечного рівня — обов’язковий крок. Це дозволяє зберегти баланс: рослини захищені, але не перевантажені активними речовинами.

Часниковий спрей — це простий, доступний та природний спосіб зменшити кількість слимаків у саду без використання агресивних засобів. Він працює через запах і смак, створює для шкідників середовище, яке вони інстинктивно уникають.

І хоча цей метод не є чарівним розв’язанням проблеми, регулярне використання часникового настою може стати надійною частиною садової рутини, особливо для тих, хто хоче поєднати ефективність і природність у догляді за рослинами.

