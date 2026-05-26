ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Як захистити сад від слимаків і равликів — лайфгак із часником

У світі садівництва є ворог, якого важко помітити, але легко впізнати за наслідками — слимаки. Вони здатні за ніч зіпсувати клумбу чи грядку та залишити після себе лише обгризені листки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Як захистити сад від слимаків і равликів

Як захистити сад від слимаків і равликів / © Associated Press

Садівник Іш Камран пропонує просте рішення, яке звучить майже як кулінарний експеримент — часниковий спрей, який робить рослини «неїстівними» для шкідників. Слимаки та равлики буквально уникають його запаху, а отже і рослин, оброблених часниковим розчином.

Ідея проста: зробити так, щоб рослини стали для шкідників максимально «неапетитними» і часник у цьому працює одразу на кількох фронтах — він відлякує не лише слимаків і равликів, а також може допомагати проти попелиці та морквяної мухи.

Приготування часникового спрею

Рецепт максимально простий та не потребує спеціальних інструментів:

  • вода 200 мл

  • часник 3–4 подрібнені зубчики

Часник додають у воду і залишають настоюватися 1–2 дні, щоб активні речовини встигли «працювати». Після настоювання рідину проціджують, розводять до приблизно 1 л води та переливають у пульверизатор. Отриманим спреєм легенько обробляють рослини, особливо ті, які найчастіше страждають від слимаків.

Як і коли використовувати

Садівник радить обприскувати рослини приблизно раз на тиждень, створювати легку «плівку» на листі, яка робить рослини менш привабливими для шкідників і не забувати про регулярність, це не разова, а підтримувальна обробка

Важливий нюанс

Попри природність методу, надмірна концентрація може мати небажаний ефект для рослин. Тому розведення до безпечного рівня — обов’язковий крок. Це дозволяє зберегти баланс: рослини захищені, але не перевантажені активними речовинами.

Часниковий спрей — це простий, доступний та природний спосіб зменшити кількість слимаків у саду без використання агресивних засобів. Він працює через запах і смак, створює для шкідників середовище, яке вони інстинктивно уникають.

І хоча цей метод не є чарівним розв’язанням проблеми, регулярне використання часникового настою може стати надійною частиною садової рутини, особливо для тих, хто хоче поєднати ефективність і природність у догляді за рослинами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie