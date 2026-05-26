Джон Траволта та його 26-річна донька Елла сяяли разом на прем’єрі фільму
Елла Блю Траволта — 26-річна донька Джона Траволти — прийшла підтримати свого знаменитого батька на нью-йоркській прем’єрі його режисерського дебюту — фільму Propeller One-Way Night Coach, де Елла також зіграла.
Для заходу в Музеї сучасного мистецтва у четвер увечері Елла обрала сукню-футляр від бренду Miu Miu у вінтажному стилі. Це було вбрання з принтом у сині квіти та зелене листя, і також мала бант спереду та бретельки, прикрашені кристалами.
Боиску образу Елли додали прикраси з діамантами, гарний макіяж і висока зачіска. Її відомий батько натомість обрав класичний костюм-трійку, краватку метелика і доповнив лук неочікуваним акцентом — беретом.
В інтерв’ю для CNN Траволта пояснив, що носить берети й окуляри, щоб виглядати як режисер, а не як актор.
«Я сказав: „Цього разу я режисер. Ти актор — зіграй роль режисера, виглядай як режисер старої школи“», — поділився він.
Раніше батько і донька разом з’явилися у Каннах на щорічному кінофестивалі, де вийшли на фотокол і червону доріжку.