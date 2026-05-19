ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
575
Час на прочитання
2 хв

Джон Траволта і його донька-красуня Елла з’явилися разом на червоній доріжці у Каннах

Актор привернув багато уваги через свій стильний вигляд, а його донька — бо дуже схожа на відомого тата.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Джон і Елла Траволти

Джон і Елла Траволти / © Associated Press

Легендарний голлівудський актор Джон Траволта відвідав цьогорічний Каннський кінофестиваль і вийшов на червону доріжку зі своєю донькою-красунею. Еллі 26 років і вона неймовірно схожа на свого відомого тата, якого прийшла підтримати на заході, адже у Траволти-старшого відбувся особливий дебют — у Каннах він презентував фільм Propeller One-Way Night Coach, який є повністю його творінням.

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Джон написав сценарій, а також став режисером фільму і продюсером. Це сімейний пригодницький фільм, у якому Елла зіграла також одну з ролей, а сам Джон Траволта виступив як оповідач історії.

На червоній доріжці Елла та її батько постали у парних образах — одягли елегантні вечірні вбрання: Джон був у стильному костюмі-трійці, а Елла у оксамитовій довгій сукні, яку доповнила сережками з діамантами, годинником і зачіскою.

Елла Траволта / © Associated Press

Елла Траволта / © Associated Press

Також вони відвідали фотокол, на якому позували фотографам. Траволта одягнув лук, що складався з чорних речей, а Елла — білу сукню з чорними деталями від Dior.

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Під час кінофестивалю актор також отримав великий сюрприз — йому вручили почесну «Золоту пальмову гілку», нагороду за життєві досягнення. Траволта був шокований і глибоко зворушений цим несподіваним визнанням, ледь стримуючи сльози, і сказав: «Це більше, ніж "Оскар"».

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

«Повний сюрприз! — емоційно вигукнув Джон Траволта, коли натовп вибухнув бурхливими оплесками. — Я не можу в це повірити. Це останнє, чого я очікував».

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
575
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie