Джон Траволта і його донька-красуня Елла з’явилися разом на червоній доріжці у Каннах

Джон і Елла Траволти / © Associated Press

Реклама

Легендарний голлівудський актор Джон Траволта відвідав цьогорічний Каннський кінофестиваль і вийшов на червону доріжку зі своєю донькою-красунею. Еллі 26 років і вона неймовірно схожа на свого відомого тата, якого прийшла підтримати на заході, адже у Траволти-старшого відбувся особливий дебют — у Каннах він презентував фільм Propeller One-Way Night Coach, який є повністю його творінням.

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Джон написав сценарій, а також став режисером фільму і продюсером. Це сімейний пригодницький фільм, у якому Елла зіграла також одну з ролей, а сам Джон Траволта виступив як оповідач історії.

На червоній доріжці Елла та її батько постали у парних образах — одягли елегантні вечірні вбрання: Джон був у стильному костюмі-трійці, а Елла у оксамитовій довгій сукні, яку доповнила сережками з діамантами, годинником і зачіскою.

Реклама

Елла Траволта / © Associated Press

Також вони відвідали фотокол, на якому позували фотографам. Траволта одягнув лук, що складався з чорних речей, а Елла — білу сукню з чорними деталями від Dior.

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Джон Траволта і його донька Елла / © Associated Press

Під час кінофестивалю актор також отримав великий сюрприз — йому вручили почесну «Золоту пальмову гілку», нагороду за життєві досягнення. Траволта був шокований і глибоко зворушений цим несподіваним визнанням, ледь стримуючи сльози, і сказав: «Це більше, ніж "Оскар"».

Джон Траволта / © Associated Press

«Повний сюрприз! — емоційно вигукнув Джон Траволта, коли натовп вибухнув бурхливими оплесками. — Я не можу в це повірити. Це останнє, чого я очікував».

Джон Траволта / © Associated Press

Новини партнерів