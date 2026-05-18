Вагітна Барбара Палвін обрала образ, як у Меган Маркл і Шерон стоун і це було стильно

Поки багато хто з зірок обирає для червоних доріжок пишні сукні, модель Барбара Палвін з’явилася у Каннах, у ансамблі, що вже став культовим поєднанням.

Юлія Каранковська
Барбара Палвін з чоловіком / © Associated Press

Зірка обрала білу сорочку і довгу чорну спідницю від бренду Karl Lagerfeld, що були створені для неї на замовлення. Рукави сорочки вона підвернула, а талію спідниці прикрашав широкий пояс, що нагадував камербанд.

Також на спідниці моделі був довгий простий і прямий шлейф, а доповнила цей лук красуня укладанням у легкими локонами і гламурними сережками-люстрами.

На червону доріжку Барбара вийшла з чоловіком — актором Діланом Спроусом. Зараз пара чекає на свою першу дитину.

Але Барбара не єдина, хто обрав подібний образ. Один з найвідоміших моментів в історії червоних доріжок стався 1998 року, коли Шерон Стоун поєднала просту білу сорочку свого чоловіка з атласною спідницею Vera Wang і з’явилася так на церемонії вручення «Оскара».

Шерон Стоун / © Associated Press

Цей модний крок досі вважається одним із найяскравіших прикладів стриманої розкоші, який копіюють інші, адже також у подібному ансамблі на публіку виходила і Меган Маркл, коли була вагітною.

Меган Маркл / © Associated Press

