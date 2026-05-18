Фейкові працівники СБУ виманили в колишнього прем'єра України 7 млн грн: що відомо про зухвалий злочин

Гроші / © Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам шахрайської схеми, які, за даними слідства, виманили у 79-річного колишнього високопосадовця майже 7 млн грн заощаджень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За інформацією джерела «Української правди», йдеться про колишнього прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка.

Як шахраї виманили гроші

За даними слідства, зловмисники представлялися працівником СБУ та слідчою поліції. Вони надіслали пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що нібито проти нього відкрито кримінальне провадження через закупівлю «шахедів» для армії РФ.

Після цього чоловіка переконали погодитися на так званий «обшук по відеозв’язку». Під час нього він показав шахраям свої заощадження.

Згодом, за вказівкою зловмисників, потерпілий склав гроші в пакет і передав їх біля свого будинку нібито «на перевірку».

Яку суму забрали

За даними прокуратури, чоловік передав шахраям 110 710 доларів США, 10 200 євро та заощадження в ізраїльських шекелях, британських фунтах та чеських кронах.

Гроші, які передав потерпілий шахраям. / © Київська міська прокуратура

Гроші у доларах та євро підозрювані, за версією слідства, перерахували на крипторахунок організатора схеми. Іншу валюту обмінник приймати відмовився.

Під час обшуку автомобіля одного з фігурантів правоохоронці вилучили частину коштів, які не вдалося обміняти.

Що загрожує підозрюваним

Двом затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Фото затриманих. / © Поліція Києва

Вони перебувають під вартою з можливістю внесення застави: для одного підозрюваного — 4,9 млн грн, для іншого — 3,3 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської схеми. Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції Києва.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.

