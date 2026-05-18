В Україні суворо покарали ексвикладача за інтерв'ю російським пропагандистам: що він наговорив

Житель Херсона підтримав окупацію регіону та РФ

Херсонський міський суд Херсонської області ухвалив вирок місцевому пенсіонеру та колишньому викладачу Херсонської державної морської академії (ХДМА). Під час окупації міста восени 2022 року чоловік добровільно дав інтерв'ю російським пропагандистам, де підтримав анексію регіону та заявив, що бачить майбутнє своїх нащадків лише у складі РФ. Попри заяви захисту про «страх і тиск», суд відправив чоловіка за ґрати.

Сюжет для пропаганди: «В Росії я бачу майбутнє»

Злочин стався 23 вересня 2022 року — у перший день проведення окупантами незаконного «референдуму» про вихід Херсонської області зі складу України. Перебуваючи у приміщенні морської академії, де загарбники облаштували виборчу дільницю з триколорами, чоловік потрапив у об'єктив пропагандистського медіа News Front.

У 39-секундному відеоролику, який згодом масово тиражували окупаційні Telegram-канали, херсонець на запитання журналіста за кадром, чи прийшов він свідомо, буквально відповів: «Звісно. Добровільно. З великою радістю. Звичайно, «так»! За що? За приєднання Херсонської області до складу Росії». Далі він додав: «Тому що справжня українська влада сама відштовхнула нас від себе. А в Росії я бачу майбутнє своє, своїх дітей, онуків, правнуків».

Судова семантико-текстуальна експертиза підтвердила, що ці висловлювання є прямим виправдовуванням та визнанням правомірною тимчасової окупації території України.

Що заявив обвинувачений

У судовому засіданні обвинувачений, який після деокупації встиг переїхати як переселенець до Одеси, провину визнав, але намагався переконати суд, що діяв у стані сильного переляку. За його словами, окупанти здійснювали на нього моральний пресинг і вимагали під загрозою для родини повернутися на роботу в захоплену академію.

З виступу обвинуваченого в суді: «Так, пістолет до скроні не прикладали, але поруч стояв озброєний чоловік, який хотів почути те, що я сказав. І ті прокляті слова, вимовлені мною, змусили мене сказати їх під загрозою для моєї родини. Моїй дружині потрібні були ліки від раку. У цей момент ліки зникли з Херсона... Давайте спокійно говорити, людина спочатку думає про сім'ю, а потім про державу. Винний у тому, що піддався провокаційним діям. Каявся я з самого початку... Сподіваюся, що моє життя і всі мої дії переважать ті 39 секунд ганьби».

Захисник підсудного наполягав на виправданні, стверджуючи, що свідки лише бачили ролик в інтернеті, але не знають реальних обставин зйомки. У разі обвинувального вироку адвокат просив призначити лише 1 рік пробаційного нагляду через похилий вік клієнта та хворобу його дружини.

Свідки заперечили заяву підсудного

Попри версію захисту про примус, свідки з числа співробітників ХДМА дали інші свідчення. Вони зазначили, що підсудний свідомо залишився в окупації, погодився працювати в незаконно створеному росіянами закладі та потрапив до відомостей на отримання російської зарплати.

Один із викладачів, який бачив відео, підкреслив, що чоловік на записі «не діяв під примусом, розмовляв спокійно, виважено, пояснював причинно-наслідкові зв`язки». Інший свідок розповів, що обвинувачений навіть телефонував йому під час окупації та особисто пропонував «йти працювати на Росію».

Оцінка суду та вирок

Суд зазначив, що в умовах воєнного стану будь-які публічні псевдологічні інсинуації щодо виправдовування агресії не можуть вважатися свободою слова, а є діями в інтересах ворога. Суддя підкреслив, що злочини проти міжнародного правопорядку посягають на самі основи мирного співіснування людства.

Обставиною, яка обтяжує покарання, визнано вчинення злочину з використанням умов воєнного стану. Пом'якшувальних обставин суд не знайшов, оскільки підсудний тривалий час не визнавав провину під час слідства.

Вердикт суду:

Визнати підсудного винуватим у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (максимальний строк, передбачений цією частиною статті).

Стягнути з засудженого на користь держави 30 310 гривень за проведення судових портретних та лінгвістичних експертиз.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили вирішили не обирати, тож строк покарання почне обчислюватися з моменту реального поміщення чоловіка до установи виконання покарань.

