Співробітники короля Чарльза заснули на роботі: що зробив монарх

Відомо, що охорона короля Чарльза виконує життєво важливу роботу, забезпечуючи безпеку його та королеви Камілли як удома, так і під час публічних заходів. Однак, згідно із новим звітом, поліцейські, які охороняють королівську родину у Віндзорському замку, зараз перебувають під слідством за звинуваченнями в тому, що вони спали під час виконання службових обов'язків.

Як повідомляє видання The Sun, щодо кількох співробітників відділу охорони королівської родини та фахівців столичної поліції проводиться розслідування після того, як виникли побоювання щодо безпеки монарха та його дружини.

Звинувачення, які стали приводом для розслідування, містять випадки, коли співробітники поліції залишали пости без нагляду і спали під час чергування. Коментуючи розслідування, представник столичної поліції заявив:

«Управління професійних стандартів столичної поліції розпочало термінове розслідування через побоювання, висловлені щодо поведінки низки співробітників, які виконували обов'язки з охорони Віндзорського замку. Звинувачення стосуються випадків, коли працівники залишали пости без нагляду та спали під час чергування. Передбачувана поведінка не відповідає високим стандартам, які очікуються від співробітників, особливо у сфері охорони».

Букінгемський палац поки що публічно не прокоментував розслідування, як і король Чарльз. Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що один із шанованих охоронців короля Чарльза пішов у відставку після багаторічної служби. Начальник служби безпеки, ім'я якого палац не розголошує, завершив свою службу під час державного візиту короля та королеви до Сполучених Штатів у квітні цього року.

