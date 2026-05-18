Сотрудники короля Чарльза заснули на работе: что сделал монарх

Король Чарльз / © Associated Press

Известно, что охрана короля Чарльза выполняет жизненно важную работу, обеспечивая безопасность его и королевы Камиллы как дома, так и во время публичных мероприятий. Однако, согласно новому отчету, полицейские, охраняющие королевскую семью в Виндзорском замке, сейчас находятся под следствием по обвинениям в том, что они спали во время исполнения служебных обязанностей.

Как сообщает издание The Sun, в отношении нескольких сотрудников отдела охраны королевской семьи и специалистов столичной полиции проводится расследование после того, как возникли опасения по поводу безопасности монарха и его жены.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Обвинения, ставшие поводом для расследования, включают в себя случаи, когда сотрудники полиции оставляли посты без присмотра и спали во время дежурства. Комментируя расследование, представитель столичной полиции заявил:

«Управление профессиональных стандартов столичной полиции начало срочное расследование в связи с опасениями, высказанными относительно поведения ряда сотрудников, выполнявших обязанности по охране Виндзорского замка. Обвинения касаются случаев, когда сотрудники оставляли посты без присмотра и спали во время дежурства. Предполагаемое поведение не соответствует высоким стандартам, ожидаемым от сотрудников, особенно в сфере охраны», — говорится в сообщении.

Король Чарльз и его охрана / © Associated Press

Букингемский дворец пока публично не прокомментировал расследование, как и король Чарльз. Ранее, напомним, сообщалось, что один из уважаемых телохранителей короля Чарльза ушел в отставку после многолетней службы. Начальник службы безопасности, имя которого дворец не разглашает, завершил свою службу во время государственного визита короля и королевы в Соединенные Штаты в апреле этого года.

