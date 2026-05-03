Любимый огород монарха: какие овощи король Чарльз выращивает у себя на грядке

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Бывший садовник рассказал, что монарх очень "привередлив" в отношении размера моркови.

Король Чарльз - настоящий гурман с твердым мнением о том, что подают в королевском меню, и такое же внимание к деталям распространяется и на то, что выращивают его сотрудники в королевских огородах.

Король Чарльз / © Instagram британской королевской семьи

В новом интервью бывший королевский садовник рассказал об овощах, которые Чарльз запретил выращивать в своей загородной резиденции Хайгроув, а также о тех, которые он предпочитает, пишет instyle.

Реклама

Дэвид Пирс, который, по его словам, год проработал садовником в огороде на территории поместья во время пандемии, рассказал изданию The Metro, что грядки отражали вкусы Чарльза, и на них были выставлены его любимые продукты. «Например, цветная капуста, и он особенно любил морковь», — вспоминал Пирс, рассказывая, что команде приходилось «выращивать ее до определенного размера» — размером с мизинец. Он также рассказал, что было много салата-латука и две грядки спаржи, объяснив: «В основном мы работали с ним и учитывали его индивидуальные предпочтения».

Король Чарльз / © Associated Press

По словам садовника, королю также нравились шпинат, лук, лук-порей и «флорентийский фенхель». Хотя король любил разнообразную зелень, у него были и заметные неприязни. «Кабачки были под запретом», - рассказал садовник.

Король Чарльз – известный садовод, он любит есть то, что выращено органическом путем у него на огороде. И это прекрасный пример для будущих поколений.

Новости партнеров