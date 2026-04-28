Королева Камилла сменила два образа в первый день визита с королем Чарльзом в США

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

После официальной встречи в Белом доме с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп королевская чета отправилась на прием в сад резиденции британского посла.

Король Чарльз и королева Камилла в США / © Associated Press

Прием в саду, организованный послом Великобритании в США сэром Кристианом Тернером, собрал около 600 гостей из политической, научной, экологической, творческой и благотворительной сфер. Мероприятие также привлекло внимание к вопросам, близким сердцу королевы Камиллы, включая ее многолетнюю работу по повышению осведомленности о домашнем насилии, пишет журнал Hello!.

В США королева Камилла уже успела продемонстрировать два образа. Спускаясь по трапу самолета Ее Величество была одета в пастельно-розовое платье-пальто от Dior, обута в туфли-лодочки из бежевой замши с кожаным носком от Eliot Zed, а в руках несла сумку Bottega Veneta нюдового цвета. Образ королева дополнила серьгами-подвесками с жемчужинами, брошью Сartier с изображением британского флага и звезд и полос (подарена королеве Елизавете II в 1957 году) и своими кольцами – помолвочным и обручальным. Также неизменным украшением на запястье Камиллы был браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла и король Чарльз, президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

На приеме в саду Камилла блистала уже в белом платье от Anna Valentine, тех же туфлях и с той же сумкой. У нее была красивая укладка и легкий дневной макияж.

Королева Камилла и король Чарльз, президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Король Чарльз предпочел надеть темно-синий классический костюм в полоску, полосатую рубашку и серый галстук в принт. Также изюминкой образа монарха, как и всегда, был платок в нагрудном кармане его пиджака.

Дональд Трамп, Мелания Трамп, король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Визит короля Чарльза в Соединенные Штаты стал первым государственным визитом британского монарха в эту страну с 2007 года. Он состоялся в то время, когда президент Дональд Трамп заявил, что отношения между США и Великобританией «стали лучше».

