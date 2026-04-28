48-летняя Амаль Клуни блистала на мероприятии в изысканном мини-платье, которое подчеркивало ноги и плечи
Амаль Клуни снова привлекла внимание на светском мероприятии и стала главной звездой мероприятия, затмив своего мужа Джорджа Клуни.
Пара вместе посетила 51-ю ежегодную церемонию вручения премии Чаплина, которая в этом году посвящена Джорджу Клуни за его исключительный вклад в искусство кино.
Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а вышли к фотографам они вместе и позировали традиционно обнявшись. Джордж надел классический черный смокинг с галстуком-бабочкой, а вот Амаль ошеломила роскошным мини-платьем от Модного дома Balenciaga из коллекции весна-лето 2026.
Верх платья был объемным и с напуском, поэтому буквально лежал на приталенной короткой юбке. Плечи у платья были оголенными, что придавало образу утонченности и подчеркивало стройность Амаль. Сзади на юбке также был прямой шлейф, что добавляло образу интересности.
Платье известный адвокат дополнила аксессуарами золотого оттенка: украшениями от ювелирного бренда Cartier, а также клатчем-конвертом и классическими туфлями на каблуках.