48-річна Амаль Клуні сяяла на заході у вишуканій мінісукні, яка підкреслювала ноги і плечі

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Реклама

Пара разом відвідала 51-шу щорічну церемонію вручення премії Чапліна, яка цього року присвячена Джорджу Клуні за його винятковий внесок у мистецтво кіно.

Захід відбувся у Нью-Йорку, а вийшли до фотографів вони разом і позували традиційно обійнявшись. Джордж одягнув класичний чорний смокінг краваткою-метеликом, а ось Амаль приголомшила розкішною мінісукнею від Модного дому Balenciaga з колекції весна-літо 2026.

Верх сукні був об’ємним і з напуском, тому буквально лежав на приталеній короткій спідниці. Плечі у сукні були оголеними, що надавало образу витонченості і підкреслювало стрункість Амаль. Ззаду на спідниці також був прямий шлейф, що додавав образу цікавості.

Реклама

Сукню відома адвокатка доповнила аксесуарами золотого відтінку: прикрасами від ювелірного бренду Cartier, а також клатчем-конвертом і класичними туфлями на підборах.

Новини партнерів