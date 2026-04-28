48-річна Амаль Клуні сяяла на заході у вишуканій мінісукні, яка підкреслювала ноги і плечі
Амаль Клуні знову привернула увагу на світському заході і стала головною зіркою заходу, затьмаривши свого чоловіка Джорджа Клуні.
Пара разом відвідала 51-шу щорічну церемонію вручення премії Чапліна, яка цього року присвячена Джорджу Клуні за його винятковий внесок у мистецтво кіно.
Захід відбувся у Нью-Йорку, а вийшли до фотографів вони разом і позували традиційно обійнявшись. Джордж одягнув класичний чорний смокінг краваткою-метеликом, а ось Амаль приголомшила розкішною мінісукнею від Модного дому Balenciaga з колекції весна-літо 2026.
Верх сукні був об’ємним і з напуском, тому буквально лежав на приталеній короткій спідниці. Плечі у сукні були оголеними, що надавало образу витонченості і підкреслювало стрункість Амаль. Ззаду на спідниці також був прямий шлейф, що додавав образу цікавості.
Сукню відома адвокатка доповнила аксесуарами золотого відтінку: прикрасами від ювелірного бренду Cartier, а також клатчем-конвертом і класичними туфлями на підборах.