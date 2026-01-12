Усі дивились тільки на неї: Амаль Клуні у вишукій червоній сукні затьмарила акторок на "Золотому глобусі"

Амаль та Джордж Клуні на "Золотому глобусі" / © Associated Press

Адвокатка Амаль Клуні супроводжувала свого чоловіка — 61-річного актора Джорджа Клуні — на церемонії вручення престижної нагороди «Золотий глобус». Захід традиційно відбувся у Лос-Анджелесі, а його гості демонстрували на червоній доріжці вишукані сукні та розкішні коштовності.

47-річна Амаль хоч і не акторка чи співачка, та і загалом дотична до світу шоубізнесу тільки завдяки своєму чоловікові, щоразу, коли виходить на публіку привертає до себе увагу світу. Цього разу свій розкішний смак вона продемонструвала за допомогою вінтажної сукні від бренду Balmain червоного кольору.

Амаль та Джордж Клуні на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Вбрання Амаль було довгим, з декольте-сердцем, широкими бретельками і все повністю оздоблене мілкими складками легкої тканини. Також у сукні був легкий шлейф, а ззаду бант. Образ Амаль доповнила вруттям Jimmy Choo, коштовностями Cartier та невеликою червоною сумкою. Волосся вона вклала у свою улюблену зачіску з легкими хвилями у стилі Старого Голлівуду.

А ось Джордж був одягнений у чорний класичний смокінг від Giorgio Armani з булою сорочкою та краваткою-метеликом.

Амаль та Джордж Клуні на «Золотому глобусі» / © Associated Press

Клуні був цього року номінований в категорії «Найкращий актор в мюзиклі або комедії» на церемонії вручення премії «Золотий глобус», однак не виграв золоту статуетку. Ймовірно Джордж не дуже засмутився, адже за свою кар’єру вже чотири рази вигравав премію «Золотий глобус», і ця остання номінація є його 14-ю загалом.

У цій категорії цього року нагороду забрав Тімоті Шаламе.