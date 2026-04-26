Королева Камилла сделала невероятное заявление о своей покойной свекрови Елизавете II
Камилла поделилась своими размышлениями о королеве Елизавете в новом документальном фильме BBC, выпущенном в преддверии 100-го юбилея монарха.
Королева Елизавета была выдающейся личностью, которая на протяжении своего 70-летнего правления пользовалась уважением и преданностью на мировой арене.
В новом документальном фильме BBC «Королева Елизавета: ее история, наш столетний юбилей», королева Камилла размышляет о чувстве долга своей свекрови. По ее мнению, никто не мог с ним сравниться, и она заявила:
«Я думаю, что долг преобладал над всем остальным. Я не думаю, что когда-либо видела кого-либо с таким чувством долга, как у нее».
Камилла также отметила, что «военное поколение было особенным поколением» и что королева Елизавета сыграла свою роль, пишет womanandhome.com.
Спустя два года после окончания Второй мировой войны принцесса Елизавета выступила с поразительным обращением в свой 21-й день рождения. Обращаясь к нации из Кейптауна, где она находилась со своими родителями в рамках поездки, Елизавета публично пообещала посвятить всю свою жизнь служению Содружеству.
«Я заявляю перед вами, что вся моя жизнь, долгая она или короткая, будет посвящена служению вам и нашей великой императорской семье, к которой мы все принадлежим», — сказала она.
Несмотря на предположения о возможном отречении от престола, высказывавшиеся на разных этапах ее правления, у нее не было никаких сомнений в том, что она не откажется от этого обещания. Преданность королевы Елизаветы была непоколебима.