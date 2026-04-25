Гороскоп на 26 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно активно действовать

Можно приступать к ремонту, особенно если мы давно о нем подумывали, закладывать фундамент загородного дома, открывать собственное дело, в основу которого ляжет любимое занятие. Главное — активно действовать, само по себе ничего не образуется.

При необходимости получить важный совет, необходимо обратиться к друзьям или родственникам — их непредвзятость и жизненный опыт сослужат добрую службу.

Овен

К предложению профессионального свойства, которое — пусть и неформальным образом — может поступить в это время, необходимо отнестись с максимальным вниманием, а вот торопиться с ответом не стоит.

Телец

Выбрав занятие, которое всегда приносит вам позитивные эмоции — прежде всего, ваше хобби — вы обеспечите себе хорошее настроение на весь день, а это сегодня очень важно, поскольку позволит провести время успешно.

Близнецы

Эмоциональные «качели», которые могут раскачивать вашу психику в этот день, могут стать испытанием на прочность, если, конечно, не взять свои эмоции под контроль — в таком случае они не доставят вам неприятностей.

Рак

Агрессией на агрессию нежелательно отвечать всегда, но в этот день реагировать таким образом на чужие выходки особенно нежелательно, поскольку это не свойственно предстаивтелям вашего миролюбивого знака.

Лев

К предложениям хорошего заработка, для которого не нужно ничего делать, необходимо отнестись с осторожностью: скорее всего, они будут исходить от мошенников, цель которых — присвоить себе ваши сбережения.

Дева

Не стоит стараться окончить начатое в этот день дело во что бы то ни стало: конечно, можно напрячься и, сделав серьезный рывок, достичь своей цели, но физических сил у вас при этом практически не останется.

Весы

Не стоит давать окружающим советы, о которых они вас не просили: они им вряд ли последуют, а вот обозлиться — и даже разозлиться — из-за несанкционированного вмешательства в свою личную жизнь могут.

Скорпион

Не стоит принимать близко к сердцу критику, которую выскажет вам кто-то из близких людей: вряд ли они действительно так думают — скорее всего, просто захотят задеть вас за живое таким — весьма спорным — образом.

Стрелец

Представителям вашего знака стоит помнить: чтобы выиграть в лотерею, необходимо хотя бы купить билет — получить желаемый результат можно, только начав активно действовать в нужном направлении.

Козерог

Если отношения с близким человеком давно себя исчерпали, не стоит удерживать его рядом с собой — отпустив его, вы поймете, что вы оба достойны лучшей участи, и она не заставит, сея долго ждать.

Водолей

Энергию, которая будет переполнять вас в этот день, необходимо направить в мирное русло: точнее, на важную профессиональную или хозяйственную работу, которую таким образом удастся довольно быстро закончить.

Рыбы

К мнению родных людей — особенно тех, кто старше вас по взрасту — сегодня, впрочем, как и всегда, необходимо прислушаться, даже если вы будете с ним категорически не согласны: они имеют на него право.

